Luis Miguel reapareció en Ciudad de México: así luce tras los rumores sobre su salud

Luis Miguel volvió a ubicarse en el centro de la escena tras ser visto en la Ciudad de México, poniendo fin a semanas de especulaciones sobre su estado de salud. La aparición pública del artista se produjo luego de que distintos programas de espectáculos difundieran versiones sobre una presunta cirugía cardíaca en un centro médico de Nueva York, un dato que hasta el momento no fue confirmado por el cantante ni por su entorno.