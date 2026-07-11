El hijo de la influencer Geraldine Mayer la acusó de maltrato psicológico y publicó un fuerte video

A lo largo de su relato, sostuvo que la imagen familiar que Mayer mostraba en las redes sociales no coincidía con la realidad que, según afirmó, se vivía dentro de su casa. "No todo lo que ven en redes sociales es real. Mi mamá publicaba fotos con mi hermana y conmigo aparentando tener una familia perfecta, pero en mi casa me gritaba, me humillaba y me hacía sentir que todo era mi culpa", aseguró.