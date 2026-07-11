El hijo de la influencer Geraldine Mayer la acusó de maltrato psicológico y publicó un fuerte video
El joven compartió un extenso testimonio en redes sociales, donde mostró conversaciones privadas y relató las situaciones que, según aseguró, vivió durante su infancia y adolescencia. Ella negó las acusaciones.
Resumen para apurados
- Tomás Cataldi acusó a su madre, la influencer Geraldine Mayer, de maltrato psicológico durante su infancia y adolescencia a través de un video viralizado en redes.
- Cataldi publicó chats y audios denunciando humillaciones e intento de suicidio. Por su parte, la influencer negó las acusaciones y se declaró angustiada ante la prensa.
- El caso visibiliza la diferencia entre la realidad y las apariencias en redes, buscando incentivar a otras víctimas de maltrato intrafamiliar a pedir ayuda y expresarse.
Un fuerte testimonio publicado en redes sociales puso en el centro de la escena a la influencer Geraldine Mayer. Su hijo, Tomás Cataldi, compartió un extenso video en el que la acusó de haber ejercido maltrato psicológicodurante su infancia y adolescencia, además de asegurar que decidió romper el silencio después de muchos años.
"Me cansé de estar callado durante 20 años de mi vida. Quería contar cómo sobreviví a mi madre narcisista, manipuladora y a su maltrato psicológico", expresó al comienzo del video.
A lo largo de su relato, sostuvo que la imagen familiar que Mayer mostraba en las redes sociales no coincidía con la realidad que, según afirmó, se vivía dentro de su casa. "No todo lo que ven en redes sociales es real. Mi mamá publicaba fotos con mi hermana y conmigo aparentando tener una familia perfecta, pero en mi casa me gritaba, me humillaba y me hacía sentir que todo era mi culpa", aseguró.
Qué contó el hijo de Geraldine Mayer en su descargo
Durante el video, el joven mostró capturas de conversaciones de WhatsApp, audios y un registro en el que se escucha a una mujer, a quien identifica como su madre, cuestionándole haber permitido el ingreso de un amigo a la vivienda familiar. También exhibió mensajes en los que, según explicó, se le prohibía usar la cocina o se lo descalificaba por sus notas en la escuela.
Además, aseguró que durante la adolescencia atravesó una profunda crisis emocional. "Hubo un momento en el que intenté quitarme la vida. En lugar de preguntarme si era feliz o cómo estaba, me decían que estaba loco y que tenían que internarme", relató.
También afirmó que su padre presenció muchas de esas situaciones, aunque nunca intervino. "A mi papá le pedía que hiciera algo, pero nunca decía nada. La única persona que se tenía que defender de los gritos era yo", manifestó.
Al finalizar el video, contó que actualmente vive solo en la Argentina, trabaja como editor de videos y ya no mantiene contacto con ninguno de sus padres, quienes residen en Estados Unidos. "Hoy estoy bien. Vivo solo y me mantengo con mi trabajo. No tengo contacto con ellos", señaló.
El joven aclaró además que su intención no es iniciar acciones judiciales. "No estoy denunciando. Solo estoy contando mi experiencia. Mi intención es ayudar a las personas que estén pasando por algo parecido para que pidan ayuda y no se queden calladas", expresó.
La respuesta de Geraldine Mayer
Tras la repercusión del video, el tema fue abordado en LAM (América). Allí, Pilar Smith contó que logró comunicarse con Geraldine Mayer para conocer su versión de los hechos. "Éramos amigas cuando éramos chicas. La llamé por teléfono, ella está destrozada", afirmó la panelista.
Luego agregó: "Ella es influencer de moda. Dice que son mentiras. Estaba muy angustiada, me negó todo. Me dijo que ahora no me podía contar nada, pero que no es así como él lo dice. Él vivía con ella en Miami y ahora se vino a la Argentina. Ella estaba muy mal".
De esta manera, mientras el hijo de la influencer hizo público su testimonio y aclaró que busca visibilizar su experiencia, Geraldine Mayer rechazó las acusaciones y negó que los hechos hayan ocurrido como fueron relatados por el joven.