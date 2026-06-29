"Escondieron dos años de maltrato": el "Chengue" Morales destrozó a los jugadores de Uruguay

La despedida en Playa del Carmen sumó todavía más tensión a un clima de por sí espeso. Antes de armar las valijas, Bielsa reunió al grupo y les lanzó una frase letal a los referentes, con el capitán Federico Valverde en el centro de las miradas, asegurando que lo habían dejado completamente solo. Ante el reproche, ningún jugador atinó a responderle. Fiel a su estilo, el "Loco" no buscó excusas en su última conferencia y sentenció de manera lapidaria que su ciclo no le deja absolutamente nada al fútbol uruguayo porque los procesos no se instalan si no vienen acompañados de resultados.