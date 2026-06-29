"Escondieron dos años de maltrato": el "Chengue" Morales destrozó a los jugadores de Uruguay
El exdelantero de la "Celeste" apuntó con dureza contra el plantel por mantener un "pacto de silencio" ante Marcelo Bielsa y no respaldar a Luis Suárez en la interna. El trasfondo de un vestuario roto tras la prematura eliminación del Mundial.
Resumen para apurados
- Tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026, Richard Morales criticó al plantel por callar dos años de maltratos de Marcelo Bielsa y no respaldar a Luis Suárez.
- La Celeste quedó fuera en primera ronda y Bielsa reprochó a los referentes haberlo dejado solo, mientras que jugadores como Cáceres desmintieron un ambiente totalmente tóxico.
- Este escándalo expone la fractura interna del fútbol uruguayo y la expectativa se centra en la conferencia que brindará Bielsa para dar su versión definitiva sobre la crisis.
La prematura eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 desató una verdadera tormenta en el fútbol oriental. Quien alzó la voz con extrema dureza fue Richard “Chengue” Morales. El exdelantero de la Celeste apuntó directamente contra la actitud de los futbolistas y les recriminó su silencio durante todo el proceso comandado por Marcelo Bielsa, especialmente tras la salida a la luz de los conflictos internos.
Morales aclaró de entrada que su crítica no va dirigida al rendimiento estrictamente futbolístico, sino al manejo que el grupo tuvo puertas adentro. Para el exjugador de Nacional, el plantel mantuvo un pacto de silencio insostenible en lugar de plantarse ante el entrenador rosarino. El exdelantero disparó con indignación que los jugadores escondieron dos años de maltrato con Bielsa, y se preguntó si en todo ese tiempo a ninguno se le ocurrió armar una rueda de prensa para plantarse y decir que no podían seguir así.
La soledad de Luis Suárez y un vestuario fracturado
Uno de los puntos más críticos del análisis del "Chengue" fue la falta de corporativismo cuando el máximo goleador histórico de la selección uruguaya expuso públicamente sus diferencias con el DT. Al respecto, Morales subrayó con dolor que Suárez levantó la voz y ningún compañero se paró detrás de él para respaldarlo. El exatacante ejemplificó esta preocupante división del vestuario con el caso de José María Giménez, a quien catalogó como un auténtico crack en lo personal, pero cuestionó por haber salido a apoyar públicamente a Bielsa justo después de las explosivas declaraciones del delantero.
La conclusión de Morales es tajante en este sentido, ya que sostiene que el grupo estaba abiertamente quebrado entre un bando y el otro. Por este motivo, exigió que ahora sean los propios futbolistas quienes den la cara y aclaren públicamente todo lo que sucedió en la intimidad. Además, en su repaso por la actualidad celeste, Morales dejó un breve párrafo para el ciclo previo al señalar que Diego Alonso tampoco estaba preparado para asumir la conducción de la selección absoluta.
El triste adiós mundialista y el reproche final de Bielsa
El trasfondo de esta crisis es el rotundo fracaso deportivo en la cita mundialista de 2026. Uruguay se despidió del torneo en Guadalajara con apenas dos puntos en el Grupo H, producto de los empates ante Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2), y la derrota definitiva frente a España (1-0). Los dirigidos por Bielsa quedaron terceros y ni siquiera pudieron pelear por uno de los cupos para los mejores terceros del certamen.
La despedida en Playa del Carmen sumó todavía más tensión a un clima de por sí espeso. Antes de armar las valijas, Bielsa reunió al grupo y les lanzó una frase letal a los referentes, con el capitán Federico Valverde en el centro de las miradas, asegurando que lo habían dejado completamente solo. Ante el reproche, ningún jugador atinó a responderle. Fiel a su estilo, el "Loco" no buscó excusas en su última conferencia y sentenció de manera lapidaria que su ciclo no le deja absolutamente nada al fútbol uruguayo porque los procesos no se instalan si no vienen acompañados de resultados.
La defensa de Cáceres y la expectativa por la palabra del DT
No todos en el plantel comparten la visión de un ambiente tóxico o un quiebre total. Sebastián Cáceres, defensor del América de México y el único futbolista que regresó a Montevideo en el vuelo chárter de la madrugada del lunes, intentó poner paños fríos en el Aeropuerto de Carrasco. El zaguero remarcó que se dijeron muchas cosas falsas y se manipuló la información para dejar mal parado a Marcelo Bielsa, reconociendo la existencia de la tensa reunión de despedida pero aclarando que los detalles deben quedar puertas adentro.
La expectativa del fútbol charrúa ahora está concentrada en el Estadio Centenario de Montevideo. Allí, Bielsa brindará una conferencia de prensa este martes desde las 18 para dar su versión definitiva sobre los motivos que dinamitaron la convivencia interna y terminaron de la peor manera con el sueño mundialista de la "Celeste".