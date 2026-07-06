El desafío de las empresas familiares: cómo garantizar la continuidad de los negocios a través de las generaciones

La convivencia entre los vínculos familiares y las responsabilidades empresariales, la incorporación de nuevas generaciones, la planificación de la sucesión, la resolución de conflictos y la profesionalización de la gestión son algunos de los aspectos que más inciden en la continuidad de estas organizaciones. En muchos casos, la falta de estructuras de gobierno y de espacios formales para la toma de decisiones dificulta el crecimiento y pone en riesgo la sostenibilidad del negocio.