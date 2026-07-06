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El desafío de las empresas familiares: cómo garantizar la continuidad de los negocios a través de las generaciones
El desafío de las empresas familiares: cómo garantizar la continuidad de los negocios a través de las generaciones
Hace 2 Hs

La sucesión, la profesionalización de la gestión y la toma de decisiones son algunos de los principales retos que enfrentan este tipo de organizaciones. En ese marco,  la Universidad Austral junto a Fundación del Tucumán, realizarán en agosto la primera edición del programa "Gobierno de la Empresa Familiar".

Las empresas familiares constituyen el núcleo del entramado productivo en Tucumán y en gran parte del país. Son emprendimientos que nacieron del esfuerzo de una o varias generaciones y que, además de generar empleo y dinamizar la economía, representan un legado construido a lo largo de los años. Sin embargo, su permanencia suele verse amenazada por desafíos que van mucho más allá de la actividad comercial.

La convivencia entre los vínculos familiares y las responsabilidades empresariales, la incorporación de nuevas generaciones, la planificación de la sucesión, la resolución de conflictos y la profesionalización de la gestión son algunos de los aspectos que más inciden en la continuidad de estas organizaciones. En muchos casos, la falta de estructuras de gobierno y de espacios formales para la toma de decisiones dificulta el crecimiento y pone en riesgo la sostenibilidad del negocio.

Con el objetivo de brindar herramientas para afrontar estos desafíos, Fundación del Tucumán realizará una nueva edición del programa "Gobierno de la Empresa Familiar: Decisiones que sostienen su continuidad", una capacitación intensiva que tendrá lugar los días 27 y 28 de agosto, de 9 a 18 horas, en el Howard Johnson Hotel de Yerba Buena.

La propuesta estará a cargo de Guillermo Nicolás Perkins, especialista en empresas familiares, profesor de la Universidad Austral y miembro del Centro de Empresas Familiares del IAE Business School, quien compartirá metodologías y experiencias para fortalecer la gobernanza de este tipo de organizaciones.

Durante las dos jornadas se abordarán temas centrales como la evolución de la empresa familiar, la relación entre familia, propiedad y gestión, el diseño de órganos de gobierno, los procesos de sucesión, el desarrollo del liderazgo, la gestión de personas y la elaboración de protocolos familiares que permitan establecer reglas claras para la toma de decisiones.

La capacitación está dirigida a empresarios, propietarios, directivos, integrantes de familias empresarias y profesionales vinculados con este tipo de organizaciones. Desde Fundación del Tucumán recomiendan especialmente la participación de varios integrantes de una misma familia, ya que el intercambio favorece la construcción de acuerdos y una visión compartida sobre el futuro de la empresa.

Al finalizar el programa, los participantes recibirán una certificación otorgada por la Facultad de Ciencias Empresariales y el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y contemplan beneficios especiales para socios de Fundación del Tucumán y para grupos familiares.

Más información e inscripciones en https://www.fundaciondeltucuman.com/gobierno-de-la-empresa-familiar/

Esta nota es de acceso libre.
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