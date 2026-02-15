La UNT convoca a presentar iniciativas de innovación y desarrollo tecnológico

La Secretaría de Desarrollo Tecnológico de la UNT informa que se encuentran abiertas nuevas convocatorias de financiamiento impulsadas por la Agencia I+D+i, orientadas a fortalecer investigaciones científicas y proyectos tecnológicos en distintas etapas de desarrollo.
Estas líneas están destinadas a acompañar tanto iniciativas en fases iniciales como desarrollos tecnológicos avanzados, con el objetivo de promover la innovación, la transferencia de conocimiento y la vinculación con el sector productivo.
Entre las convocatorias vigentes está el programa Apoyo a la Investigación Científica (AIC), que contempla Aportes No Reembolsables (ANR) de hasta 200 mil dólares para proyectos de investigación que cuenten con articulación con el sector productivo.
La propuesta busca impulsar desarrollos con impacto en la generación de conocimiento aplicado y en la resolución de problemáticas concretas. Más información en www.argentina.gob.ar/servicio/apoyo-la-investigacion-cientifica-aic