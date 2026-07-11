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Recuerdos fotográficos: 1899. La cuna del deporte tucumano

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: 1899. La cuna del deporte tucumano
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso 11 Julio 2026

En 1899 se inauguró el Gimnasio 24 de Septiembre en la manzana de avenida Avellaneda al 700, donde hoy está el Centro de Salud. Pocos años antes -hacia 1992- había llegado el fútbol a la provincia, traído por los trabajadores ferroviarios.

El primer director del gimnasio fue José R. Fierro, quien había formado años antes el Club Atlético Normal; los profesores y estudiantes de la Escuela Normal hicieron el aprendizaje de fútbol en las canchas de los trabajadores ingleses. En el gimnasio 24 de Septiembre comenzaron a cambiar las costumbres deportivas y pasó a ser la “cuna del deporte tucumano”.

Recuerdos fotográficos: 1899. La cuna del deporte tucumano

Agenor Albornoz, quien fue director del gimnasio desde 1902, decía que “tenía una gran piscina de baño y natación, sobre la calle Balcarce, con baños, duchas, lavatorios”. Así se ve en la imagen que se publicó en el Álbum del Centenario. También había canchas de tenis, cricket y bochas, y además “una espaciosa cancha de fútbol, rodeada por una pista de bicicletas”. Usaban sus instalaciones “escuelas y gente en general: trabajadores, empleados públicos y de comercio, profesores y funcionarios provinciales y nacionales”. La segunda foto, de 1899, muestra su frente por avenida Avellaneda. Recibió gran cooperación de las colectividades extranjeras, como la italiana y la inglesa. “Parecía todos los días como en gran fiesta, con concurrencia renovada”, dijo Albornoz.

Recuerdos fotográficos: la Casa Histórica, ícono del país

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La decadencia del Gimnasio llegó a fines de los años 40 y en 1962 se construyó en esa manzana el Centro de Salud.

Más información en: “El Gimnasio 24 de Septiembre, la cuna del deporte”, Manuel Riva, LA GACETA, 06/08/2024.


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