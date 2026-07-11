Recuerdos fotográficos: 1899. La cuna del deporte tucumano

Agenor Albornoz, quien fue director del gimnasio desde 1902, decía que “tenía una gran piscina de baño y natación, sobre la calle Balcarce, con baños, duchas, lavatorios”. Así se ve en la imagen que se publicó en el Álbum del Centenario. También había canchas de tenis, cricket y bochas, y además “una espaciosa cancha de fútbol, rodeada por una pista de bicicletas”. Usaban sus instalaciones “escuelas y gente en general: trabajadores, empleados públicos y de comercio, profesores y funcionarios provinciales y nacionales”. La segunda foto, de 1899, muestra su frente por avenida Avellaneda. Recibió gran cooperación de las colectividades extranjeras, como la italiana y la inglesa. “Parecía todos los días como en gran fiesta, con concurrencia renovada”, dijo Albornoz.