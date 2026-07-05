Ni lunares ni manchas: qué son los puntos rojos que aparecen en la piel y cuándo consultar al dermatólogo

Los especialistas señalan que una de las opciones más eficaces son los láseres vasculares, como los sistemas PDL o KTP, que permiten tratar múltiples lesiones en una misma sesión. Además, destacan que los angiomas eliminados no vuelven a aparecer en el mismo lugar, el procedimiento no suele dejar cicatrices visibles y el paciente puede retomar sus actividades habituales el mismo día del tratamiento.