Ni lunares ni manchas: qué son los puntos rojos que aparecen en la piel y cuándo consultar al dermatólogo

Resumen para apurados
- Dermatólogos explican que los puntos rojos en la piel son angiomas rubí, lesiones benignas que aparecen en adultos por envejecimiento cutáneo y genética.
- Estas dilataciones de vasos sanguíneos suelen surgir en el torso y brazos, y aunque son inofensivas, se aconseja consultar si cambian de tamaño, pican o sangran.
- Aunque representan una inquietud estética, actualmente se pueden eliminar de forma segura mediante avanzados tratamientos de láser vascular sin dejar cicatrices.
Muchas personas descubren con el paso de los años pequeños puntos rojos en la piel que, a simple vista, pueden confundirse con lunares. Aunque suelen generar preocupación, en la mayoría de los casos se trata de lesiones benignas conocidas como angiomas rubí o puntos rubí.
Su aparición es frecuente en la edad adulta y está relacionada principalmente con el envejecimiento de la piel. Sin embargo, los especialistas recomiendan prestar atención a cualquier cambio en estas lesiones y consultar a un dermatólogo si presentan modificaciones.
Qué son los puntos rubí y por qué aparecen
Los angiomas rubí son pequeñas dilataciones de los vasos sanguíneos superficiales que se manifiestan como diminutos puntos de color rojo intenso sobre la piel.
Los dermatólogos explican que su desarrollo está asociado al envejecimiento cutáneo y a la predisposición genética, por lo que no existe una forma comprobada de prevenir su aparición. Aun así, la exposición excesiva al sol sin protección puede favorecer su desarrollo, ya que la radiación ultravioleta acelera el envejecimiento de la piel.
Generalmente comienzan a aparecer a partir de los 40 años, aunque en personas con antecedentes familiares pueden desarrollarse antes, incluso entre los 20 y los 30 años. Con el paso del tiempo es habitual que aumente la cantidad de estos pequeños puntos.
Las zonas donde se observan con mayor frecuencia son el tronco y los brazos, aunque pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, incluida la cara, donde suelen generar una mayor preocupación por motivos estéticos.
Cuándo conviene consultar a un dermatólogo
Si bien los puntos rubí son lesiones benignas, los especialistas aconsejan que sean evaluados por un dermatólogo, especialmente cuando presentan cambios.
Es importante solicitar una consulta médica si alguno de estos puntos comienza a crecer rápidamente, cambia de aspecto, pica o sangra. La revisión permite confirmar que se trata de un angioma rubí y descartar otras lesiones que puedan requerir un tratamiento diferente.
En ausencia de estos cambios, suelen representar únicamente una preocupación estética y no implican un riesgo para la salud.
¿Se pueden eliminar?
Quienes desean eliminar los puntos rubí pueden hacerlo mediante tratamientos dermatológicos específicos.
Los especialistas señalan que una de las opciones más eficaces son los láseres vasculares, como los sistemas PDL o KTP, que permiten tratar múltiples lesiones en una misma sesión. Además, destacan que los angiomas eliminados no vuelven a aparecer en el mismo lugar, el procedimiento no suele dejar cicatrices visibles y el paciente puede retomar sus actividades habituales el mismo día del tratamiento.
De todos modos, la indicación del tratamiento dependerá de la evaluación de un dermatólogo, quien determinará cuál es la alternativa más adecuada según las características de cada paciente.