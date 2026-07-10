Dónde queda el Caminito del Rey, el trekking que pasó de ser mortal a un atractivo turístico único

Resumen para apurados
- El Caminito del Rey (Málaga, España) ingresó en 2026 al ranking de los senderos más espectaculares del mundo tras ser restaurado para eliminar su histórica peligrosidad extrema.
- Construido en 1921, el sendero de 7,7 km estuvo abandonado y sufrió graves accidentes. En 2015 fue reabierto tras una compleja obra de ingeniería que instaló pasarelas seguras.
- Un estudio de seguimiento ocular lo ubicó en el puesto 19 global de atractivo visual, consolidando la reconversión de infraestructuras de riesgo en motores de turismo seguro.
Saltos de hasta 100 metros acechaban en cada paso donde cualquiera podía resultar mortal. El Caminito del Rey fue considerado hasta 2015 uno de los senderos más peligrosos del mundo, donde los aventureros que emprenden viaje estaban dispuestos a arriesgar la vida entre acantilados y precipicios de vértigo al interior del estrecho de Los Gaitanes. Hoy, el sendero completamente renovado figura entre los más increíbles del planeta.
Inaugurada por el hombre que se convirtió en Rey apenas al nacer, Alfonso XIII, la otrora ruta de senderismo más peligrosa del mundo es un camino angosto y elevado que se extiende a lo largo del desfiladero de Los Gaitanes, en la provincia de Málaga, España. Fue construido en 1921 y, hasta su mega proyecto de restauración, fue una pasarela colgada a 100 metros sobre el fondo del precipicio, con barandas y caminos deteriorados que produjeron varios accidentes entre arriesgados excursionistas, debido a que el cañón se ubica entre las zonas de escalada más famosas de Europa.
La ruta más peligrosa es ahora una de las más increíbles
Profundo, estrecho y, hasta hace un tiempo, oscuro. Un auténtico corte de navaja que da lugar a un río que encuentra vías entre los cañones de piedra caliza. El río Guadalhorce es el que se extiende mientras se camina por los aires en una travesía completamente renovada, producto de una obra de ingeniería entre los términos municipales de Álora, Ardales y Antequera, que lo convirtió en un importante punto turístico y una de las opciones de senderismo más destacadas de su tiempo.
Tras décadas de abandono y accidentes, se abrió al público en forma de circuito senderista en 2015 gracias a las pasarelas colgantes que se lograron establecer. Y ahora, en pleno 2026, entró en el ránking internacional de los trekkings más espectaculares por los paisajes que ofrece a lo largo de sus 7,7 kilómetros de recorrido lineal y en sentido único. También figuró entre las más arriesgadas, ya que muchos de los operarios murieron durante las obras acometidas en estos gigantes suspendidos a más de 100 metros de altura.
El veredicto de la tecnología de seguimiento ocular
El informe fue elaborado por la empresa de calzado deportivo Sports Shoes, que utilizó tecnología de seguimiento ocular para analizar los movimientos de los participantes a los que se les mostraron imágenes de rutas de senderismo emblemáticas de todo el mundo. Este análisis les permitió asignar a cada trayecto una calificación de atractivo visual y determinar así cuáles son las más impresionantes.
Según la compañía, la ruta malagueña obtuvo una puntuación de 74 sobre 100, con un tiempo medio de observación de 2,27 segundos y un lapso promedio hasta la primera mirada de 2,4 segundos. El Caminito del Rey ocupa el puesto 19 junto al Circuito del Lago Bled de Eslovenia, ya que ambos obtuvieron la misma valoración.
El primer lugar lo ocupan las Calanques de Marsella, en Francia, catalogadas como el lugar más bonito del mundo para practicar senderismo gracias a sus 20 kilómetros de acantilados de piedra caliza bañados por paradisiacas aguas turquesas. El segundo puesto lo ocupan los Lagos de Plitvice, localizados en el parque nacional homónimo de Croacia, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, mientras que el tercero es para el Valle de Lauterbrunnen, en Suiza, famoso por albergar más de 70 cascadas.
- Calanques de Marsella (Francia)
- Lagos de Plitvice (Croacia)
- Valle de Lauterbrunnen (Suiza)
- Camino Inca a Machu Picchu (Perú) [Empate]
- Formación de Bastei - Parque Nacional Suiza Sajona (Alemania) [Empate]
- The Narrows - Parque Nacional Sion (Estados Unidos)
- The Loop - Kalbarri (Australia)
- Acantilados Seven Sisters (Reino Unido)
- Causeway Coast (Irlanda)
- Trail Kalalau - Costa Na Pali (Estados Unidos)
- Torres del Paine (Chile)
- Trail de la Niebla - Valle de Yosemite (Estados Unidos)
- Trolltunga (Noruega)
- Sendero Verde Azzurro (Italia)
- Schrecksee (Alemania)
- Travesía del Watzmann (Alemania)
- El Caminito del Rey (Málaga, España) [Empate - Puesto 19 oficial]
- Circuito del Lago Bled (Eslovenia) [Empate - Puesto 19 oficial]