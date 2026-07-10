Dónde queda el Caminito del Rey, el trekking que pasó de ser mortal a un atractivo turístico único

Inaugurada por el hombre que se convirtió en Rey apenas al nacer, Alfonso XIII, la otrora ruta de senderismo más peligrosa del mundo es un camino angosto y elevado que se extiende a lo largo del desfiladero de Los Gaitanes, en la provincia de Málaga, España. Fue construido en 1921 y, hasta su mega proyecto de restauración, fue una pasarela colgada a 100 metros sobre el fondo del precipicio, con barandas y caminos deteriorados que produjeron varios accidentes entre arriesgados excursionistas, debido a que el cañón se ubica entre las zonas de escalada más famosas de Europa.