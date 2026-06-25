Mundial 2026

Una española comparó los cantos de cancha argentinos con los de su país: “Hágannos un poema”

Una influencer española radicada en el país se volvió viral al comparar el folclore del fútbol argentino con el de su tierra natal. "Nuestros cantos son babies", confesó rendida ante la pasión local.

Valentina Ferrari, una actriz española, se sorprendió por la pasión de los cantos de la hinchada argentina.
Valentina Ferrari, una actriz española, se sorprendió por la pasión de los cantos de la hinchada argentina. Foto: tiktok/valuferrari_
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La actriz española Valentina Ferrari se viralizó en Argentina durante el Mundial 2026 al elogiar la gran pasión y creatividad de los cantos de la hinchada local frente a los de su país.
  • Radicada en el país hace tres años, la influencer comparó en TikTok los cánticos de ambos países, calificando a los de España como 'bebés' ante la complejidad de los locales.
  • El video resalta el impacto global del folclore futbolístico argentino y abre el debate sobre la exportación de la cultura de tribuna hacia otras selecciones en el futuro.
Resumen generado con IA

“Árbitro cabrón, saluda tu afición”. Ese es uno de los cantos que pueden escucharse en las canchas durante los partidos españoles. “Nuestros cantos son babies”, señaló entre risas una influencer española viviendo en Argentina. Es que este es su primer Mundial en el país y pudo vivir la experiencia de primera mano, con los encuentros, los cantos y todo lo que ello incluye.

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Valentina Ferrari nació en Málaga, España, pero desde hace tres años y medio vive en Argentina, donde llegó para seguir formándose y desempeñarse como actriz. Su tiempo en el país no fue suficiente para haber vivido el Mundial 2022. Sin embargo, y desde 2024 se consideraba una fanática de Messi, según sus propias publicaciones de Instagram.

Española sorprendida con la hinchada de Argentina

En un video que subió a TikTok, Ferrari habló particularmente de lo mucho que la sorprendieron las canciones de la hinchada argentina. Después del enfrentamiento España-Cabo Verde, se tomó un momento para destacar las diferencias de la cultura futbolística y hasta insinuó que su país lo hacía pésimo.

“Estamos en época mundialista y yo estoy en Argentina. ¿Y quiénes son los argentinos? Los reyes de los cánticos de canchas”, empezó sincerándose. Pese a haber seguido partidos anteriores, aseguró nunca haberse impactado tanto por la forma de alentar de los hinchas argentinos. “Nuestros insultos para con el árbitro son tipo: ‘Árbitro cabrón, saluda tu afición’ y nos sentimos los más malos”, dijo, incrédula.

@valuferrari_ viva Españaaaaaaaaa 🇪🇸 #españolaenargentina #españa🇪🇸 #mundial #futbol #canciones ♬ sonido original - Valu✨
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@valuferrari_

“No sé si decir que somos el hazmereir porque tiene que haber equipos que animen peor que nosotros”, dijo después en un intento de evitar reírse de sus propias canciones. Aún así, sostuvo sentir orgullo por cómo se alienta en España. “Nuestros cantos son babies”, dijo con toda vergüenza.

Pidió a los argentinos que escriban canciones para España

Para Ferraro, “como cantan los argentinos, no canta nadie”. Aunque sigue esperando que la selección dirigida por Luis de la Fuente tenga éxito en esta Copa del Mundo, invitó a sus seguidores a venir a Argentina para comprobar que, la sorpresa que le producían los alientos tienen su justificación. “Esta gente tiene una labia! ¡Esta gente es Lorca de los insultos!”, aseguró.

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Por último, Ferrari se refirió de lleno a las hinchadas que alientan cada partido. “Hágannos un poema para que cantemos en el próximo mundial”, pidió.

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