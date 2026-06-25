Una española comparó los cantos de cancha argentinos con los de su país: “Hágannos un poema”

“Árbitro cabrón, saluda tu afición”. Ese es uno de los cantos que pueden escucharse en las canchas durante los partidos españoles. “Nuestros cantos son babies”, señaló entre risas una influencer española viviendo en Argentina. Es que este es su primer Mundial en el país y pudo vivir la experiencia de primera mano, con los encuentros, los cantos y todo lo que ello incluye.