Maru Botana cerró uno de sus locales más emblemáticos: el motivo

La pastelería de Maru Botana, un verdadero ícono en Belgrano, cierra sus puertas tras más de dos décadas de historia. La noticia la dio la propia Maru, junto a su equipo, generando nostalgia y emoción entre sus fieles clientes. Sin embargo, no todo es tristeza, ya que la marca continuará su camino en un nuevo lugar.Conocé los detalles.