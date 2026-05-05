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Maru Botana cerró uno de sus locales más emblemáticos: el motivo

La reconocida cocinera confirmó que una de sus pastelerías inicia una nueva etapa.

Maru Botana Maru Botana Caras
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Maru Botana cerró su emblemática pastelería de la calle 11 de Septiembre en Belgrano tras 22 años de historia para trasladar el local a una nueva ubicación en el mismo barrio.
  • El local original operó desde 1993 bajo el impulso de Francis Mallmann. La cocinera expresó tristeza por la despedida, pero confirmó que la marca se muda a Migueletes 921.
  • La mudanza marca una reinvención de la marca que ya cuenta con sucursales en Buenos Aires y Barcelona. El anuncio generó gran impacto en redes y asegura la continuidad del proyecto.
Resumen generado con IA

La pastelería de Maru Botana, un verdadero ícono en Belgrano, cierra sus puertas tras más de dos décadas de historia. La noticia la dio la propia Maru, junto a su equipo, generando nostalgia y emoción entre sus fieles clientes. Sin embargo, no todo es tristeza, ya que la marca continuará su camino en un nuevo lugar.Conocé los detalles.

El local que dice adiós estaba ubicado en la calle 11 de Septiembre 1982, un punto de referencia para los amantes de las delicias dulces durante 22 años. Este espacio se transformó en un clásico del barrio, donde muchísimas personas disfrutaron de las recetas que marcaron tendencia en la repostería argentina.

En un video cargado de sentimientos, Maru compartió su pesar por dejar atrás un lugar tan significativo. "Estamos tristes", expresó, al reconocer la importancia histórica de ese punto de venta para su carrera. Pero enseguida agregó que hay alegría por lo que viene, marcando el inicio de una etapa diferente.

Lejos de ser un cierre definitivo, la marca de Maru Botana se reinventa y se traslada a Migueletes 921, manteniendo viva la esencia de su propuesta. La historia de esta exitosa pastelería arrancó allá por 1993, con el empuje de Francis Mallmann, y hoy ya cuenta con varias sucursales en Buenos Aires e incluso una en Barcelona.

Este cambio generó un gran revuelo en las redes, con muchos seguidores recordando anécdotas en el viejo local y celebrando la continuidad del proyecto. La invitación está hecha para acompañar a Maru y su equipo en esta nueva dirección, donde seguramente seguirán deleitando a todos con sus imperdibles creaciones.

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