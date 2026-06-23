¿Tu bebé nació con ojos claros? La razón por la que pueden cambiar de color con el tiempo

El color de ojos de los recién nacidos es uno de los primeros rasgos que despierta curiosidad en padres y familiares. Sin embargo, esa tonalidad inicial no siempre es definitiva. Estudios recientes, difundidos por Popular Science y respaldados por fuentes médicas especializadas, confirman que los ojos de los bebés pueden cambiar de color durante los primeros años de vida, en un proceso que combina genética, pigmentación y factores ambientales.