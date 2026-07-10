María Becerra reveló por qué dejó de ser vegana tras cinco años: la advertencia que recibió de su médico

La advertencia del médico que llevó a María Becerra a cambiar su alimentación

Durante una entrevista en el pódcast Grimey TV, la intérprete de Corazón vacío aclaró que ya no es vegana y repasó cómo fue ese proceso. Según explicó, fue vegetariana entre los 15 y los 19 años, y luego mantuvo una alimentación vegana hasta los 24. Sin embargo, insistió en que su experiencia personal no significa que ese estilo de vida no pueda ser saludable para otras personas.