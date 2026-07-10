María Becerra reveló por qué dejó de ser vegana tras cinco años: la advertencia que recibió de su médico

Resumen para apurados
- La cantante María Becerra reveló en España que dejó el veganismo tras cinco años y volvió a comer carne por recomendación médica ante cuadros de anemia y exigencias de su gira.
- Tras ser vegetariana y vegana, la artista sufrió pérdida de peso y deficiencias nutricionales por la dificultad de mantener su dieta durante las giras, lo que alertó a su médico.
- El caso reabre el debate sobre la viabilidad de dietas restrictivas bajo alta exigencia profesional, priorizando la salud y el equilibrio físico ante rutinas laborales extremas.
En plena gira Quimera Tour por España, María Becerra abrió una ventana a su vida personal y habló sobre una decisión que cambió sus hábitos alimenticios. La cantante contó que, después de cinco años de veganismo, optó por volver a consumir alimentos de origen animal debido a problemas de salud y por recomendación médica.
La artista explicó que siempre defendió el veganismo y el vegetarianismo como estilos de vida válidos, pero reconoció que el ritmo de trabajo que exige su carrera hizo que le resultara cada vez más difícil sostener esa alimentación sin afectar su bienestar.
La advertencia del médico que llevó a María Becerra a cambiar su alimentación
Durante una entrevista en el pódcast Grimey TV, la intérprete de Corazón vacío aclaró que ya no es vegana y repasó cómo fue ese proceso. Según explicó, fue vegetariana entre los 15 y los 19 años, y luego mantuvo una alimentación vegana hasta los 24. Sin embargo, insistió en que su experiencia personal no significa que ese estilo de vida no pueda ser saludable para otras personas.
María Becerra relató que, durante sus giras por España, muchas veces le resultaba complicado encontrar opciones compatibles con su dieta, especialmente al terminar los conciertos durante la madrugada. Como consecuencia, perdió peso y sufrió varios episodios de anemia. A pesar de que utilizaba suplementos nutricionales, explicó que eso no fue suficiente para evitar las deficiencias.
La cantante recordó que su médico le advirtió que los cuadros repetidos de anemia podían derivar en complicaciones más importantes y le recomendó incorporar al menos pescado a su alimentación. Tiempo después, y tras atravesar distintos problemas de salud, entre ellos el embarazo ectópico que sufrió en 2025, decidió volver a consumir carne.
El amor de María Becerra por los animales sigue intacto
Durante la charla, María Becerra también quiso dejar en claro que su decisión alimentaria no modificó el profundo cariño que siente por los animales. La cantante contó que actualmente convive con ocho perros y cuatro gatos, aunque bromeó al revelar que recientemente apareció un nuevo felino en su casa, comenzó a alimentarse allí y terminó integrándose a la familia.
Además, explicó que cuando debe viajar por trabajo sus mascotas quedan al cuidado de un equipo especializado. Paseadores, adiestradores, veterinarios, guardería y especialistas en nutrición se ocupan de su bienestar mientras ella cumple con sus compromisos profesionales.
Con estas declaraciones, María Becerra explicó que su decisión de dejar el veganismo respondió exclusivamente a cuestiones de salud y a las exigencias de una rutina marcada por las giras internacionales.