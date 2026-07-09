Dolor por la muerte de Sol Varacalli, la joven que recibió la ayuda de María Becerra para costear su tratamiento

La triste noticia fue comunicada a través de la cuenta de Instagram de la propia Sol, donde su familia publicó una historia para informar su fallecimiento. "Con profundo dolor queremos comunicarles el fallecimiento de Solcito. Les queremos agradecer de todo corazón cada apoyo en todo este tiempo, le dieron una esperanza de vida", expresaron en el mensaje, en el que también agradecieron el acompañamiento que recibió la joven durante su enfermedad.