Dolor por la muerte de Sol Varacalli, la joven que recibió la ayuda de María Becerra para costear su tratamiento

Resumen para apurados
- Sol Varacalli, la joven que recibió ayuda de la cantante María Becerra, falleció en Buenos Aires tras meses de lucha contra un avanzado cáncer ocular.
- Para tratar su enfermedad, la joven requería un tratamiento de 55 millones de pesos. Al difundirse el caso, Becerra costeó la intervención y la acompañó en el proceso.
- Tras el deceso, Becerra publicó una emotiva despedida. La historia de Sol resalta el impacto de la solidaridad y la visibilidad de enfermedades complejas en redes.
Sol Varacalli, la joven de 28 años que había conmovido a miles de personas al compartir en las redes sociales su lucha contra un melanoma ocular, falleció tras varios meses de tratamiento. La joven durante ese proceso recibió el apoyo de María Becerra, quien tuvo un gesto solidario con ella que emocionó a sus seguidores.
La triste noticia fue comunicada a través de la cuenta de Instagram de la propia Sol, donde su familia publicó una historia para informar su fallecimiento. "Con profundo dolor queremos comunicarles el fallecimiento de Solcito. Les queremos agradecer de todo corazón cada apoyo en todo este tiempo, le dieron una esperanza de vida", expresaron en el mensaje, en el que también agradecieron el acompañamiento que recibió la joven durante su enfermedad.
El emotivo mensaje de despedida de María Becerra
Tras conocerse la noticia, María Becerra despidió a Sol con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales. La cantante recordó el vínculo que construyeron durante el tratamiento y destacó la fortaleza con la que la joven atravesó la enfermedad.
"Hoy el cielo ganó un ángel y acá abajo quedó un vacío imposible de llenar. Gracias por regalarme la mirada más linda que jamás vi, la luchaste hasta el último minuto, mi reina, jamás bajaste los brazos", escribió.
En la publicación, Becerra también expresó el cariño que sentía por Sol y aseguró que su recuerdo permanecerá presente en su vida. "Vivirás por siempre en mi corazón Solcito. Que en paz descanses, hasta que nos volvamos a encontrar, te amo y te voy a extrañar mucho", agregó la artista en la despedida que compartió con sus seguidores.
La historia de Sol Varacalli y el gesto de María Becerra
La historia de Sol Varacalli se volvió viral en los últimos meses, cuando ella y su familia iniciaron una campaña solidaria para reunir el dinero necesario para una radioembolización, un tratamiento de alta complejidad al que debía someterse luego de que el melanoma ocular que padecía avanzara y comprometiera su hígado.
El procedimiento tenía un costo cercano a los 55 millones de pesos, ya que requería una medicación importada elaborada especialmente para cada paciente, una suma imposible de afrontar sin ayuda.
En ese contexto, María Becerra conoció su caso a través de las redes sociales y decidió involucrarse personalmente. Además de ofrecerse a cubrir el costo del tratamiento, la cantante sorprendió a Sol con una visita en su casa. Las imágenes de ese encuentro rápidamente se viralizaron y emocionaron a miles de personas.
"Sos increíble María, fue un momento único, voy a agradecerte toda mi vida lo que hiciste por mí y por mi familia", escribió la joven tras conocer a la artista.
El acompañamiento de María Becerra continuó cuando Sol fue internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires para someterse a la intervención. Si bien la operación fue exitosa, la enfermedad avanzó y la joven debió afrontar nuevos tratamientos durante los meses siguientes. A lo largo de ese proceso mantuvo informados a sus seguidores sobre su evolución y recibió el apoyo constante de una comunidad que se había movilizado con su historia.