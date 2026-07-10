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La conmovedora historia detrás del vínculo entre María Becerra y Sol Varacalli, la joven que murió tras luchar contra un melanoma ocular

La historia de Sol Varacalli conmovió a miles de personas y también a María Becerra, quien la ayudó durante su lucha contra el cáncer y ahora la recordó con un emotivo mensaje.

Así acompañó María Becerra a Sol Varacalli durante su tratamiento contra el cáncer
Así acompañó María Becerra a Sol Varacalli durante su tratamiento contra el cáncer
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Sol Varacalli, la joven que recibió ayuda de la cantante María Becerra, falleció en Buenos Aires tras meses de lucha contra un avanzado cáncer ocular.
  • Para tratar su enfermedad, la joven requería un tratamiento de 55 millones de pesos. Al difundirse el caso, Becerra costeó la intervención y la acompañó en el proceso.
  • Tras el deceso, Becerra publicó una emotiva despedida. La historia de Sol resalta el impacto de la solidaridad y la visibilidad de enfermedades complejas en redes.
Resumen generado con IA

Sol Varacalli, la joven de 28 años que había conmovido a miles de personas al contar en redes sociales su lucha contra un melanoma ocular, murió tras varios meses de tratamiento. Su historia había generado una enorme cadena de solidaridad, en la que María Becerra tuvo un papel fundamental al ayudarla a acceder a un costoso procedimiento médico y acompañarla durante su enfermedad.

Dolor por la muerte de Sol Varacalli, la joven a la que María Becerra le pagó el tratamiento contra el cáncer

Dolor por la muerte de Sol Varacalli, la joven a la que María Becerra le pagó el tratamiento contra el cáncer

La noticia fue confirmada por la familia de Sol a través de su cuenta de Instagram, donde agradecieron el apoyo recibido durante todo el proceso. "Con profundo dolor queremos comunicarles el fallecimiento de Solcito. Les queremos agradecer de todo corazón cada apoyo en todo este tiempo, le dieron una esperanza de vida", expresaron en el mensaje publicado en sus redes sociales.

El sentido mensaje de María Becerra tras la muerte de Sol Varacalli

Luego de conocerse el fallecimiento, María Becerra utilizó sus redes sociales para despedir a la joven con un mensaje cargado de emoción. La cantante recordó la fortaleza con la que Sol enfrentó la enfermedad y el vínculo que construyeron desde que conoció su historia.

"Hoy el cielo ganó un ángel y acá abajo quedó un vacío imposible de llenar. Gracias por regalarme la mirada más linda que jamás vi, la luchaste hasta el último minuto, mi reina, jamás bajaste los brazos", escribió.

Más adelante, la artista aseguró que el recuerdo de Sol permanecerá para siempre en su vida. "Vivirás por siempre en mi corazón Solcito. Que en paz descanses, hasta que nos volvamos a encontrar, te amo y te voy a extrañar mucho", expresó.

La historia de Sol Varacalli y la ayuda de María Becerra

La historia de Sol se hizo conocida cuando, junto a su familia, impulsó una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios para realizarse una radioembolización, un tratamiento de alta complejidad indicado luego de que el melanoma ocular avanzara y comprometiera su hígado.

El procedimiento tenía un costo cercano a los 55 millones de pesos, debido a que requería una medicación importada elaborada específicamente para cada paciente.

Al enterarse de la situación, María Becerra decidió involucrarse de manera personal. No solo se ofreció a afrontar el costo del tratamiento, sino que también visitó a Sol en su casa, un encuentro que rápidamente se volvió viral y emocionó a miles de usuarios.

Tras ese momento, la joven le dedicó un mensaje de agradecimiento a la cantante. "Sos increíble María, fue un momento único. Voy a agradecerte toda mi vida lo que hiciste por mí y por mi familia", escribió.

El acompañamiento de la artista continuó durante la internación de Sol en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde fue sometida a la intervención. Aunque la operación resultó exitosa, la enfermedad continuó avanzando y la joven debió afrontar nuevos tratamientos.

Durante todo ese tiempo, compartió su evolución con quienes seguían su historia y recibió el apoyo permanente de una comunidad que acompañó cada paso de su lucha.

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