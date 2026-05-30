En este ciclo se implantaron 12.010 hectáreas menos de soja, respecto del anterior

El relevamiento realizado por técnicos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) muestra resultados comparativos por departamento entre las campañas 2024/2025 y 2025/2026, y la variación de la superficie entre ambos ciclos.
Los resultados indican un decrecimiento de la superficie con soja respecto de la campaña precedente, del orden de un 6,5%; esto implica unas 12.010 hectáreas menos.
El análisis en los principales departamentos sojeros, con más de 16.000 hectáreas cultivadas, muestra reducciones del área de este cultivo en todos ellos, con excepción de Graneros, que creció 700 hectáreas. Las mayores mermas se constataron en Burruyacu (6.120 hectáreas) y en Cruz Alta (3.310 hectáreas): un decrecimiento porcentual respectivo de un 9% y de un 12%.
Los departamentos con menor superficie sojera son principalmente cañeros. En ellos el cultivo de soja se realiza en el marco de la práctica de rotación soja/caña de azúcar. A nivel general, se observó una disminución en la superficie cultivada, exceptuando Lules, Famaillá y Tafí Viejo.
En cuanto al maíz, se constató un importante incremento en la superficie cultivada, respecto de la campaña pasada, del orden del 82,4% (41.530 hectáreas). Este aumento indica una recuperación del área en comparación con la campaña anterior, cuya reducción estuvo asociada al impacto del complejo de patógenos causantes del achaparramiento, transmitido por el vector Dalbulus maidis en el ciclo 2023/2024, que afectó la intención de siembra y redujo el área de maíz en la campaña 2024/2025.
El análisis a nivel departamental revela aumentos de superficie en todos los departamentos. Los mayores incrementos en hectáreas se constataron en Burruyacu, con 17.290 hectáreas, seguido por Leales (7.960 hectáreas) y Graneros (7.270 hectáreas). A nivel porcentual, entre los principales departamentos resaltan los aumentos registrados en La Cocha, Graneros y Cruz Alta.
Sobre el cultivo de poroto, se constató una disminución en el área implantada del orden de un 47,6%; esto es, 8.800 hectáreas.
Cabe destacar que la siembra de poroto suele aumentar cuando no es posible implantar soja o maíz; la recuperación del maíz podría haber reducido su intención de siembra en la presente campaña.
El detalle por departamentos indica mermas de superficie en todos los departamentos, con excepción de La Cocha, que presentó un incremento de 720 hectáreas. La mayor disminución en hectáreas se constató en Graneros, con 4.630 hectáreas; seguido por Burruyacu (3.070), por Leales (1.050 hectáreas) y por Cruz Alta 770 hectáreas).
La mayor proporción de superficie porotera corresponde al poroto común (Phaseolus vulgaris), mayormente al de grano negro. Sin embargo, también se detectaron lotes con porotos mungo (Vigna radiata) y adzuki (Vigna angularis), entre otros.
A los fines comparativos, la información muestra datos correspondientes a los cultivos de soja, maíz y poroto a nivel provincial, en las dos últimas campañas. Al comparar ambas campañas, se observa una marcada redistribución de la superficie en favor del maíz y en detrimento de la soja y el poroto.