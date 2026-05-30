En este ciclo se implantaron 12.010 hectáreas menos de soja, respecto del anterior

En cuanto al maíz, se constató un importante incremento en la superficie cultivada, respecto de la campaña pasada, del orden del 82,4% (41.530 hectáreas). Este aumento indica una recuperación del área en comparación con la campaña anterior, cuya reducción estuvo asociada al impacto del complejo de patógenos causantes del achaparramiento, transmitido por el vector Dalbulus maidis en el ciclo 2023/2024, que afectó la intención de siembra y redujo el área de maíz en la campaña 2024/2025.