El agro celebró la baja de retenciones, pero advierte por posibles demoras en la liquidación de soja

Preciado Patiño consideró además que el anuncio dejó en evidencia el peso de la soja en la recaudación por derechos de exportación. “Lo que queda claro con lo que dijo Milei es que, al final del día, lo que genera recaudación por derecho de exportación es la soja y no el trigo”, sostuvo. También deslizó que la iniciativa podría tener un componente político, al señalar que “desarma algunos proyectos que tenía la gente de Provincias Unidas de sacar una ley para bajar retenciones”.