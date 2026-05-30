El área sembrada con soja en Tucumán en el ciclo 2025/2026 se estimó en 174.020 hectáreas

Un relevamiento realizado por técnicos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) estimó el área neta total sembrada con soja en Tucumán en la campaña 2025/2026 en 174.020 hectáreas. En la figura 1 se muestra el detalle por departamento. El ítem “Otros” incluye a todos los departamentos con superficie sembrada inferior a 2.000 hectáreas.
En tanto, la superficie neta cultivada con maíz en la provincia en la campaña 2025/2026 fue estimada en 91.950 hectáreas, como se ve en la figura 2, que detalla los datos por departamento. En el total de superficie cultivada con soja y maíz, el maíz representó a nivel provincial un 35%, superando el valor del ciclo agrícola anterior (21%).
La superficie neta implantada con poroto en Tucumán en la campaña 2025/2026 se estimó en 9.700 hectáreas, como puede verse en la figura 3, que expone la información por departamento.
La distribución espacial del área ocupada con soja, maíz y poroto en la provincia se visualiza en el mapa.
La validación de los resultados a campo permitió identificar principalmente errores de omisión, que en general correspondieron a lotes sembrados tardíamente, con pobre desarrollo vegetativo y escasas perspectivas de cosecha. También se detectaron errores de omisión en algunas zonas con relieve montañoso, principalmente en algunos lotes de escasa superficie situados en zonas de valles intermontanos, en las localidades de Villa Padre Monti y Río Nío, en el departamento Burruyacu.
Se resalta, además, que este relevamiento no incluye el área de cultivos bajo riego de la cuenca Tapia-Trancas (departamento Trancas), donde es probable la existencia de lotes con los cultivos analizados.
Cabe agregar que los relevamientos de gabinete y de campo, permitieron detectar lotes con nuevas plantaciones de caña de azúcar dentro del área granera tradicional, tal como viene aconteciendo en campañas precedentes. Además, se constataron siembras de otros cultivos, aunque en menor superficie, entre los que se destacan sorgo y maní -este último, mayormente en los departamentos Graneros y La Cocha-.