Evolución de la superficie en Tucumán con soja, maíz y poroto en la última década

En cuanto al cultivo de maíz predominó, en general, una tendencia creciente en gran parte de la serie. En la campaña 2019/20 se produjo una disminución de la superficie, leve con respecto al ciclo anterior. En los dos ciclos siguientes retornó la tendencia alcista, presentando la campaña 2021/22 el máximo valor de la serie. En las tres campañas siguientes se produjeron mermas de la superficie en relación al ciclo precedente; especialmente importante en la campaña 2024/25. Cabe recordar que en el ciclo 2023/24 se observó una importante caída en los rendimientos, asociada a la elevada incidencia de la enfermedad denominada achaparramiento del maíz; sobre todo en lotes ubicados en el sur provincial. La severidad del problema fue tal que, en algunos casos, los lotes no llegaron a cosecharse, lo que condicionó la intención de siembra de maíz en la campaña siguiente. Finalmente, en el ciclo 2025/26 se ve un notable aumento de la superficie cultivada.