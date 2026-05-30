EconomíaRural

Evolución de la superficie en Tucumán con soja, maíz y poroto en la última década

En el maíz, puede verse la caída del área implantada, debido al impacto del achaparramiento, durante la campaña 2023/2024.

Evolución de la superficie en Tucumán con soja, maíz y poroto en la última década
Hace 6 Hs

Con la finalidad de visualizar la tendencia que presentó la superficie cultivada con soja, maíz y poroto en Tucumán en las últimas campañas agrícolas -difundida en un estudio realizado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc)- se puede ver el gráfico que muestra datos de las campañas 2016/17 a 2025/26. Para el cultivo de poroto se expone la información desde la campaña 2017/2018, ciclo en que se iniciaron las estimaciones de superficie.

El análisis de la superficie cultivada con soja muestra una superficie cercana a las 200.000 hectáreas durante las dos primeras campañas de la serie. En el ciclo 2018/19 la superficie sojera se retrajo considerablemente, alcanzando valores cercanos a las 170.000 hectáreas, que se mantuvieron hasta la campaña 2023/24.

En el ciclo 2024/25 se ve un notable aumento, alcanzando el cuarto mayor valor de superficie en la serie analizada. Finalmente, en la campaña 2025/26, la superficie sojera muestra una nueva tendencia a la baja, coincidiendo con la recuperación del área maicera.

En cuanto al cultivo de maíz predominó, en general, una tendencia creciente en gran parte de la serie. En la campaña 2019/20 se produjo una disminución de la superficie, leve con respecto al ciclo anterior. En los dos ciclos siguientes retornó la tendencia alcista, presentando la campaña 2021/22 el máximo valor de la serie. En las tres campañas siguientes se produjeron mermas de la superficie en relación al ciclo precedente; especialmente importante en la campaña 2024/25. Cabe recordar que en el ciclo 2023/24 se observó una importante caída en los rendimientos, asociada a la elevada incidencia de la enfermedad denominada achaparramiento del maíz; sobre todo en lotes ubicados en el sur provincial. La severidad del problema fue tal que, en algunos casos, los lotes no llegaron a cosecharse, lo que condicionó la intención de siembra de maíz en la campaña siguiente. Finalmente, en el ciclo 2025/26 se ve un notable aumento de la superficie cultivada.

Respecto del área con porotos, la tendencia es variable, con aumentos y descensos de superficie. En el ciclo 2024/25 se constata el segundo mínimo valor de la serie.

Como resultado final, el estudio indica que el ciclo 2025/26 estuvo marcado por una notable recuperación de la superficie de maíz, que alcanzó las 91.950 hectáreas, representando un incremento del 82,4%, respecto del año anterior.

La superficie de soja experimentó una retracción de un 6,5%, situándose en 174.020 hectáreas. Por su parte, el poroto registró una caída de un 47,6% (alcanzando solo 9.700 hectáreas), probablemente debido a que la normalización de la siembra de maíz redujo su uso como cultivo alternativo.

En términos ambientales, la campaña estuvo condicionada por una alta variabilidad en el régimen de precipitaciones, con eventos intensos y concentrados que generaron anegamientos y afectaron la accesibilidad y el manejo de los cultivos en determinadas áreas. No obstante, en general, las condiciones permitieron un buen desarrollo vegetativo, lo que configura un escenario con potencial productivo favorable, sujeto a la evolución climática y sanitaria hacia el final del ciclo.

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