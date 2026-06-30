Mundial 2026: qué partidos se juegan este martes en los 16avos de final y dónde ver a Haaland y Mbappé
Los principales perseguidores de Lionel Messi en la tabla de goleadores buscarán guiar a sus selecciones hacia los octavos de final. Además, México y Ecuador protagonizarán un duelo decisivo por un lugar en la siguiente ronda.
Resumen para apurados
- Este martes, Noruega, Francia, México y Ecuador disputan los 16avos del Mundial 2026 en Norteamérica con el objetivo de clasificar a los octavos de final del certamen.
- Las figuras Erling Haaland y Kylian Mbappé lideran a sus selecciones en duelos clave, mientras que los ganadores ya conocen que sus próximos rivales serán Brasil y Paraguay.
- La jornada definirá tres clasificados a octavos de final y perfilará la pelea de los delanteros estrella frente a Lionel Messi por el liderazgo de goleo del torneo.
El Mundial 2026 continúa este martes con una nueva jornada de los 16avos de final, instancia en la que cada partido es decisivo. Tres encuentros completarán la actividad del día y definirán nuevos clasificados a los octavos de final de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.
Todas las miradas estarán puestas en dos de las grandes figuras del certamen: Erling Haaland y Kylian Mbappé. El delantero noruego y el capitán francés intentarán acercarse a Lionel Messi en la lucha por la tabla de máximos goleadores del torneo, al tiempo que buscarán mantener con vida a sus respectivas selecciones.
Costa de Marfil vs. Noruega
La acción comenzará a las 14 (hora argentina) con el duelo entre Costa de Marfil y Noruega. El conjunto europeo, liderado por Haaland, intentará aprovechar el poderío de su goleador para avanzar a la siguiente instancia, mientras que el seleccionado africano buscará dar uno de los golpes de la fase eliminatoria.
El ganador de este cruce se enfrentará en los octavos de final a Brasil, que viene de superar a Japón por 2-1.
El partido podrá verse en vivo a través de DSports, DGO y Disney+ Premium.
Francia vs. Suecia
Desde las 18 será el turno de Francia, una de las principales candidatas al título, que tendrá enfrente a Suecia en un atractivo duelo europeo.
Con Mbappé como máxima referencia ofensiva, el conjunto francés buscará confirmar su favoritismo y conseguir el pase a los octavos de final. Del otro lado estará un seleccionado sueco que intentará sorprender y eliminar a uno de los gigantes del fútbol mundial.
El vencedor de este encuentro jugará en la próxima ronda frente a Paraguay, que dio una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar por penales a Alemania.
El encuentro será transmitido por DSports, DGO y Disney+ Premium.
México vs. Ecuador
La jornada se cerrará desde las 22 con el enfrentamiento entre México y Ecuador, dos selecciones que llegan con el mismo objetivo: meterse entre los 16 mejores equipos del Mundial.
El combinado mexicano intentará hacerse fuerte ante su público, mientras que Ecuador buscará dar el golpe y avanzar en el certamen.
El partido podrá seguirse en vivo a través de DSports, DGO y Disney+ Premium.
Con tres nuevos boletos a los octavos de final en juego, el Mundial 2026 continúa definiendo su cuadro de eliminación directa, mientras las principales figuras del torneo buscan mantener vivas las aspiraciones de sus selecciones y seguir en la pelea por el título.