Romance confirmado: Ester Expósito y Mbappé juntos en un hotel de París

El cuadro médico de Kylian Mbappé sigue siendo una incógnita para el mundo del fútbol. Desde que el Real Madrid publicó un comunicado confirmando que el delantero tenía un esguince de rodilla, todo se agravó en torno a su figura. Al menos en lo deportivo porque, en el aspecto romántico, los rumores venían dando indicios de una buena racha y este fin de semana una serie de videos confirmaron lo que tanto españoles como franceses veían venir.
El viernes pasado, el influencer de espectáculo francés Aqababe reunió una serie de pruebas, un tanto cuestionables, de la unión de la actriz española Ester Expósito y el futbolista. “Información exclusiva”, indicó el influencer. “Kylian Mbappé y Ester Expósito, vistos en una cita ahora mismo”, compartió el bloguero para sus más de 200.000 seguidores. El tuit enseguida se viralizó.
Las primeras salidas de Mbappé y Ester Expósito
Aqababe instaló el tema en la farándula internacional, poniendo sobre la mesa hasta fotos que prometían ser de la reciente pareja. “Fueron vistos juntos el 25 de febrero en Madrid y muchos chismosos los atraparon ayer en el bar Pullman a los besos durante toda la noche”, detalló. Para reforzar su primicia, también adjuntó una serie de fotos sin demasiada calidad.
En uno de los encuentros, se ve a dos personas sentadas en un sillón. Solo llega a verse a una mujer rubia y a un hombre de gorra demasiado cerca, pero la calidad no permite reconocer rostros. En otra de las fotos, también dos personas de características similares se ven sentadas, de perfil, con una pared vidriada frente a la Torre Eiffel, en París.
Ester Expósito y Mbappé, juntos en un hotel
Dos episodios tuvieron lugar este fin de semana y llegaron para confirmar los rumores que habían circulado en los últimos días. El primero de ellos fue un video recortado de ambos ingresando a un hotel en París. Aunque todo lleva a pensar que tuvieron un encuentro, también podría pensarse que se trató de una simple coincidencia. En las imágenes se vio ingresar primero a la actriz y luego al delantero.
Pero lo que no dejó lugar a la imaginación fue el retiro que hicieron del hotel. A diferencia del ingreso –entraron al hotel parisino por separado–, las cámaras capturaron a Mbappé saliendo del edificio y subiéndose a un auto. La sorpresa fue grande cuando los paparazzi vieron que en el interior una mujer rubia aguardaba y se cubría la cara con una gorra.