Romance confirmado: Ester Expósito y Mbappé juntos en un hotel de París

El cuadro médico de Kylian Mbappé sigue siendo una incógnita para el mundo del fútbol. Desde que el Real Madrid publicó un comunicado confirmando que el delantero tenía un esguince de rodilla, todo se agravó en torno a su figura. Al menos en lo deportivo porque, en el aspecto romántico, los rumores venían dando indicios de una buena racha y este fin de semana una serie de videos confirmaron lo que tanto españoles como franceses veían venir.