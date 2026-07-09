España vs. Bélgica: una revancha de 40 años por un lugar en las semifinales del Mundial 2026

Resumen para apurados
- España y Bélgica se enfrentan este viernes a las 16 en los cuartos de final del Mundial 2026 por un lugar en las semifinales, reeditando el histórico choque de México 1986.
- España llega con una defensa invicta récord y tras vencer a Portugal, mientras Bélgica, tras superar un arranque difícil, busca emular su hazaña de hace 40 años por penales.
- El ganador enfrentará a Francia en semifinales. España busca sanar una vieja herida y llegar a semis por segunda vez, mientras Bélgica ansía coronar a su generación dorada.
España y Bélgica volverán a cruzarse esta tarde en un escenario de máxima tensión. Este viernes desde las 16, ambos seleccionados disputarán los cuartos de final del Mundial 2026 con el objetivo de enfrentar a Francia en semifinales y con una historia que, casi cuatro décadas después, vuelve a poner sobre la mesa el recuerdo de una de las derrotas más dolorosas para la “Roja”.
Será el tercer enfrentamiento entre ambos en Mundiales el vigesimocuarto de un historial que favorece ampliamente a los españoles. España suma 12 victorias, cinco empates y seis derrotas, además de una racha de ocho encuentros sin perder frente a los “Diablos Rojos” (siete triunfos y un empate). Sin embargo, el antecedente que todavía permanece en la memoria colectiva es el de los cuartos de final de México 1986.
Herida abierta
Aquel equipo dirigido por Miguel Muñoz llegaba lanzado tras golear 5-1 a Dinamarca en octavos de final, con cuatro tantos de Emilio Butragueño. Pero Bélgica frenó ese sueño. Jan Ceulemans adelantó a los europeos, Juan Señor igualó sobre el final y la clasificación se resolvió desde el punto penal. Los belgas fueron perfectos en sus cinco ejecuciones y el arquero Jean-Marie Pfaff le contuvo el remate a Eloy Olaya para sellar el pase a semifinales, instancia en la que luego caerían frente a la Argentina de Diego Maradona.
España encontró una pequeña revancha cuatro años más tarde, en Italia 1990, cuando derrotó 2-1 a Bélgica en la fase de grupos. Ahora, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente tendrá la posibilidad de cerrar definitivamente aquella vieja herida en una instancia idéntica.
Así llega la “Roja”
La actualidad invita al optimismo español. La vigente campeona de Europa llega como una de las selecciones más sólidas del campeonato y accedió a los cuartos de final tras eliminar por 1-0 a Portugal gracias a un agónico gol de Mikel Merino en tiempo de descuento. Pero el dato que más impresiona está en su defensa: España estableció un récord histórico al encadenar seis partidos consecutivos en los Mundiales sin recibir goles, contando el último encuentro de Qatar 2022 y los cinco disputados en esta edición.
Además, en la instancia anterior, el conjunto ibérico derrotó con autoridad 3-0 a Austria, en lo que fue su mejor partido de esta Copa del Mundo. En ese cruce de octavos de final, la “Roja” dominó con total protagonismo las acciones de juego y encontró el funcionamiento que tanto buscaba: posesiones largas, presión alta y mucho volumen ofensivo.
Con la creatividad de Lamine Yamal, la jerarquía de Pedri y la seguridad de una defensa prácticamente infranqueable, España” buscará meterse en las semifinales de una Copa del Mundo por segunda vez en su historia. La única ocasión anterior terminó de la mejor manera posible: el título conseguido en Sudáfrica 2010.
La ilusión belga
Bélgica, en cambio, atravesó un camino mucho más turbulento. Tras empatar con Egipto e Irán en la fase de grupos, reaccionó en el momento justo. En 16avos de final protagonizó una remontada inolvidable frente a Senegal, al revertir un 0-2 cuando apenas restaban cinco minutos para el final del tiempo reglamentario. Esa inyección anímica se trasladó a los octavos, instancia en la que goleó 4-1 al anfitrión Estados Unidos.
Charles De Ketelaere fue la gran figura de ese encuentro con un doblete, acompañado por los goles de Hans Vanaken y Romelu Lukaku, el histórico referente ofensivo del seleccionado. Ahora, los belgas sueñan con igualar su mejor actuación mundialista, precisamente la conseguida en México 1986 y Rusia 2018, cuando alcanzaron las semifinales.
En caso de conseguirlo, el logro sería una especie de “broche de oro” para una generación histórica. Con Kevin de Bruyne, Thibaut Courtois y Lukaku como los últimos grandes referentes, los belgas se ilusionan con otro hito de magnitud para el país.
El historial mundialista entre ambos está igualado con una victoria por lado. Hoy, en los cuartos de final del Mundial 2026, uno de los dos romperá esa paridad y quedará a un paso de la gran final. Para España, además, será una oportunidad única de saldar una deuda que lleva 40 años esperando revancha.