España vs. Bélgica: una revancha de 40 años por un lugar en las semifinales del Mundial 2026

Así llega la “Roja”

La actualidad invita al optimismo español. La vigente campeona de Europa llega como una de las selecciones más sólidas del campeonato y accedió a los cuartos de final tras eliminar por 1-0 a Portugal gracias a un agónico gol de Mikel Merino en tiempo de descuento. Pero el dato que más impresiona está en su defensa: España estableció un récord histórico al encadenar seis partidos consecutivos en los Mundiales sin recibir goles, contando el último encuentro de Qatar 2022 y los cinco disputados en esta edición.