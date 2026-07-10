"El desayuno era yo": la picante anécdota de Graciela Alfano con Maradona, Sabina y Charly García
Graciela Alfano recordó una desopilante anécdota junto a Diego Maradona, Charly García, Joaquín Sabina y Jorge Guinzburg tras una grabación de La biblia y el calefón. La actriz sorprendió con una confesión que rápidamente se volvió viral: "El desayuno era yo".
Graciela Alfano volvió a sorprender con una anécdota de su vida en la televisión argentina. Durante una entrevista en un ciclo de streaming, la actriz rememoró una inolvidable reunión que compartió con Diego Maradona, Charly García, Joaquín Sabina y Jorge Guinzburg tras una emisión del histórico programa La biblia y el calefón.
La charla se dio en Resumido, donde el periodista Rolando Barbano quiso despejar una duda que durante años despertó curiosidad entre los fanáticos del recordado ciclo televisivo.
"Hay un famoso programa de La biblia y el calefón al que asisten Sabina, Charly García, Diego Maradona y Graciela Alfano", recordó Barbano. Luego hizo referencia a los comentarios que surgieron durante aquella emisión sobre la belleza de la actriz y al momento en que Maradona bromeó con las intenciones del cantante español Joaquín Sabina.
El periodista quiso saber cómo había terminado aquella noche. La respuesta de Alfano dejó sorprendidos a todos los presentes.
"Tremendo. Nos fuimos a la casa de Guinzburg y nos quedamos hasta las cuatro... de la tarde, no de la mañana", reveló entre risas.
La actriz describió ese encuentro como una experiencia irrepetible junto a cuatro de las personalidades más emblemáticas del espectáculo argentino e internacional.
"Momentos históricos. Ustedes se ríen. Saben qué pudimos haber hecho, saben cómo nos divertimos. Hoy la vida está mucho más relajada, pero en ese momento éramos los demonios del planeta, y realmente éramos cinco demonios, y me alegro de serlo", afirmó.
Ante la curiosidad de otro de los integrantes del programa, que preguntó qué habían hecho durante tantas horas y si al menos habían compartido un desayuno, Alfano respondió con una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales.
"¿No tenés imaginación? El desayuno era yo a veces, el desayuno era otro", lanzó con humor.
Un festejo mundialista que dio que hablar
En los últimos días, Graciela Alfano también fue noticia por un video que publicó en sus redes sociales para celebrar la victoria de la Selección argentina frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
La actriz grabó un mensaje en modo selfie y comentó: "No sé ustedes, pero yo quedé como si hubiera remado 100 kilómetros anoche". En la publicación también incluyó una animación realizada con inteligencia artificial en la que aparece remando en medio del campo de juego junto a los futbolistas.
Sin embargo, el video llamó la atención por otro motivo: debido al pronunciado escote de la prenda que llevaba puesta, la actriz mostró de más sin advertirlo. El detalle no pasó inadvertido para sus seguidores, que rápidamente llenaron la publicación de comentarios.
Una vez más, Alfano logró convertirse en tendencia con un posteo que generó repercusión y mantuvo su nombre entre los temas más comentados en las redes sociales.