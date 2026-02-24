Graciela Alfano reveló su secreto más íntimo: cómo es el lifting vaginal que se hizo con su consuegra
En una charla sin filtros, Graciela Alfano sorprendió a Moria Casán al revelar los detalles de su reciente lifting vaginal. Con humor y desparpajo, la diva explicó cómo funciona el tratamiento láser realizado por su propia consuegra y por qué asegura que "te resucita".
En un encuentro que paralizó la televisión, las dos máximas divas de Argentina, Graciela Alfano y Moria Casán, protagonizaron una charla sin filtros sobre el paso del tiempo, el quirófano y un secreto de belleza que hasta ahora pocos conocían. Durante el programa La Mañana, la "Icono" Alfano reveló que se sometió a un lifting vaginal, un tratamiento de rejuvenecimiento íntimo que generó tanto asombro como risas.
Lo más curioso de la revelación no fue el procedimiento en sí, sino quién estuvo a cargo: su propia consuegra. "Mi consuegra es médica, es divina. Ella lo hace", confesó Graciela con la frescura que la caracteriza, refiriéndose a la profesional a quien llama cariñosamente "la abuela Catalina".
"Te resucitan": los detalles del rejuvenecimiento con láser
Fiel a su estilo directo y humorístico, Alfano no escatimó en detalles sobre cómo funciona el tratamiento. Según explicó la actriz, se trata de un procedimiento con tecnología láser diseñado para tonificar y revitalizar la zona íntima.
"Te ponen una especie de aparato con láser y no sabés cómo te la suben", detalló Graciela mientras Moria escuchaba fascinada. Para la actriz, este retoque forma parte de una filosofía de vida donde la estética y el bienestar van de la mano, permitiéndole lucir una figura envidiable a sus más de 70 años.
Duelo de divas: "Igual que en los 80"
La conversación no solo giró en torno a lo íntimo. Moria Casán, fiel a su lengua karateca, dejó una frase para la posteridad al hablar de la relación de ambas con la medicina estética: "Somos chicas de quirófano after, pero somos chicas de la naturaleza y elegidas before".
El encuentro tuvo momentos de alto impacto visual cuando Alfano desfiló en bikini por el estudio, demostrando que el tiempo parece haberse detenido para ella. Moria, lejos de cualquier rivalidad, celebró la vigencia de su colega destacando que lo más importante es mantener "cuerpo y cabeza" en equilibrio.
Un historial de cirugías con anécdotas
Durante el programa, también recordaron viejas épocas y decisiones estéticas del pasado. Alfano recordó cuando en 2002 decidió cambiar sus prótesis mamarias para debutar en teatro junto a Nito Artaza, reafirmando que nunca tuvo miedo de pasar por las manos de los especialistas para sentirse plena.