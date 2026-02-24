Graciela Alfano reveló su secreto más íntimo: cómo es el lifting vaginal que se hizo con su consuegra

En un encuentro que paralizó la televisión, las dos máximas divas de Argentina, Graciela Alfano y Moria Casán, protagonizaron una charla sin filtros sobre el paso del tiempo, el quirófano y un secreto de belleza que hasta ahora pocos conocían. Durante el programa La Mañana, la "Icono" Alfano reveló que se sometió a un lifting vaginal, un tratamiento de rejuvenecimiento íntimo que generó tanto asombro como risas.