Acusaciones de fraude en Colombia: Petro le niega legitimidad a De la Espriella

“El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones”, dijo en la red social X el mandatario, que alega un “fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera”. Observadores internacionales y autoridades electorales descartaron cualquier tipo de manipulación en los comicios. Petro dijo que una firma colombiana encargada del conteo preliminar usó “algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo”, principalmente votos de residentes en el extranjero.