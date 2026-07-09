Mountain bike: Darío Gasco fue imparable en La Sala

Resumen para apurados
- Darío Gasco ganó la Gran Vuelta a La Sala en Tucumán el último fin de semana, buscando consolidar su preparación de cara al próximo e importante Rally Trasmontaña.
- El circuito de 6,8 km representa el 60% del trazado del Trasmontaña. Gasco dominó de punta a punta con un tiempo de 1h 41m 05s, mientras que Leila Luque brilló en damas.
- Con este triunfo, Gasco busca obtener su séptima victoria general en el Trasmontaña e igualar el récord histórico de Luciano Caraccioli en la mítica competencia de agosto.
A apenas 38 días de una nueva edición del Rally Trasmontaña de mountain bike, Darío Gasco dejó en claro que llegará como uno de los grandes candidatos. El concepcionense mostró toda su jerarquía y se quedó con una contundente victoria en La Sala, válida por la cuarta fecha del Campeonato Tucumano de Mountain Bike de la especialidad cross country. Entre las mujeres, la figura fue la cordobesa Leila Luque, que también dominó de principio a fin y ratificó su gran presente.
La competencia de La Sala reunió a los mejores exponentes del mountain bike del NOA, que aprovecharon una de las últimas competencias importantes antes del Trasmontaña para medir fuerzas y ajustar detalles. El circuito volvió a poner a prueba la resistencia y la técnica de los participantes, con sectores de subidas exigentes, descensos rápidos y terrenos que obligaron a mantener la concentración durante toda la carrera.
La competencia, disputada sobre el exigente circuito de La Sala, tuvo un condimento especial. El recorrido de 6,8 kilómetros, al que los bikers de Elite debieron darle cinco vueltas, sirvió de preparación para el próximo 16 de agosto. Por eso, además de los puntos del campeonato, la prueba funcionó como una verdadera medida para evaluar el nivel de cada uno de los candidatos.
Gasco no dejó lugar para las dudas. Desde la largada impuso un ritmo demoledor y rápidamente comenzó a sacar diferencias sobre sus perseguidores. El “Mono” completó las cinco vueltas en un tiempo de 1 hora, 41 minutos y 5 segundos, para aventajar por casi dos minutos a Luciano Gay, mientras que José Barán completó el podio.
El biker nacido el 20 de enero de 1987 administró la carrera con inteligencia. Marcó un registro de 18 minutos y 31 segundos en el primer giro, luego completó las siguientes vueltas en 20m01s, 20m35s y 20m52s. Con la victoria prácticamente asegurada, reguló el esfuerzo en el último paso, que completó en 21m04s, demostrando que tuvo absoluto control de la competencia.
El triunfo alimenta la ilusión de cara al gran objetivo de la temporada. Gasco, que este año conquistó el Campeonato Mundial Master A en Nevados de Chillán, Chile, buscará en agosto alcanzar un récord histórico. El concepcionense ya ganó la clasificación general del Rally Trasmontaña en seis oportunidades (2011, 2013, 2014, 2016, 2018 y 2019) y, si vuelve a festejar, igualará la marca del bonaerense Luciano Caraccioli, el único ciclista que acumula siete victorias en la clasificación general de la tradicional prueba por parejas.
En la rama femenina, Leila Luque volvió a confirmar que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. La cordobesa, actual campeona mundial Master y campeona argentina, dominó la prueba desde el inicio y cruzó la meta con un tiempo de 1 hora, 40 minutos y 7 segundos.
Su rendimiento fue tan sólido que terminó sacándole más de cinco minutos a Juliana Díaz, su inmediata perseguidora. Con un ritmo constante y sin fisuras, Luque se volvió inalcanzable para el resto de las competidoras y cerró una actuación de alto nivel en un circuito que exigió al máximo tanto en lo físico como en lo técnico.
La jornada también dejó como ganadores en las restantes categorías masculinas a Mateo Toledo, Thiago Source, Gonzalo Arias, Diego Campos Rodríguez, Ramón Díaz, Sebastián Quiroga, Gabriel Quiroga, Sergio Borras, Gonzalo Rodríguez, Jesús Durán, Leandro Zotes, Noah Molina, Lisandro Álvarez, Facundo Zotes y Gaspar Rogala. Entre las damas festejaron Rosario Molina Rodríguez, Victoria Portillo, Mariana Toledo, Luciana Martínez Iotti, Eliana Priotti, Silvana Terranova, Renata López y Yamile Casmuz.
Con este panorama, la expectativa de cara al Rally Trasmontaña continúa creciendo. La tradicional prueba, considerada la más importante del país en la modalidad por parejas, volverá a reunir a miles de bikers de Argentina y de países vecinos. La cuenta regresiva para el Trasmontaña ya está en marcha y La Sala dejó un mensaje contundente: Gasco y Luque llegan en un estado de forma excepcional y asoman como dos de los nombres más fuertes para la gran cita del mountain bike argentino.