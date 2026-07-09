Mountain bike: Darío Gasco fue imparable en La Sala

Con este panorama, la expectativa de cara al Rally Trasmontaña continúa creciendo. La tradicional prueba, considerada la más importante del país en la modalidad por parejas, volverá a reunir a miles de bikers de Argentina y de países vecinos. La cuenta regresiva para el Trasmontaña ya está en marcha y La Sala dejó un mensaje contundente: Gasco y Luque llegan en un estado de forma excepcional y asoman como dos de los nombres más fuertes para la gran cita del mountain bike argentino.