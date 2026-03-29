Darío Gasco brilló en Chile y se consagró campeón mundial de mountain bike

El cierre del Mundial Master de mountain bike en los Nevados de Chillán tuvo, al igual que en su jornada inaugural, un marcado color celeste y blanco. La cordillera chilena volvió a ser escenario de una actuación consagratoria para la delegación argentina, con fuerte protagonismo tucumano y un nombre que sobresalió por encima del resto: Darío Gasco. El concepcionense alcanzó la cima del mundo en la categoría Master A y le puso el broche de oro a una campaña inolvidable, en una jornada que también entregó la medalla de plata de Juan Manuel Nardolillo y el bronce de Matías Galindo.