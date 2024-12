Darío Gasco aseguró que la ceremonia de LA GACETA se espera con mucha expectativa

“¡Es increíble que ya hayan pasado 19 años de esa premiación! Recuerdo que me transpiraban las manos cuando estaban por nombrar al ganador principal. Sabía que tenía muchas posibilidades de ganar, porque había conseguido muchísimos logros esa temporada. Cuando abrieron el sobre y mencionaron mi nombre fue una emoción tremenda. En el salón hubo una explosión de aplausos. Me emociono con solo recordar ese momento. Fue algo único”, agregó el múltiple campeón tucumano, que en 2005 se consagró bicampeón Panamericano Juvenil en México y finalizó quinto en el Mundial de Italia. “Fue una temporada brillante. Además. en octubre de ese año me contrató un equipo de Barcelona para correr al año siguiente en Europa”, reveló el representante de “La Perla del Sur”.