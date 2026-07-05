Con un penal sobre el final, Natación derrotó a Lawn Tennis y es finalista del Anual Tucumano
Lawn Tennis llegó a sacar 10 puntos de ventaja y volvió a pasar al frente a dos minutos del cierre, pero Natación nunca perdió la calma. Un penal de Máximo Ledesma selló el 33-31 definitivo y la clasificación a la final del Anual Tucumano.
Resumen para apurados
- Natación y Gimnasia venció 33-31 a Lawn Tennis con un penal de Máximo Ledesma en Tucumán, logrando el pase a la final del torneo Anual de Rugby.
- Aunque Lawn Tennis lideró gran parte del juego y estuvo al frente a dos minutos del final, la paciencia de Natación y la precisión de Ledesma permitieron revertir el resultado.
- Con esta victoria, Natación se consolida como el equipo más regular de la región y buscará coronar su gran presente en la final del prestigioso torneo tucumano.
Si hay algo que distingue a los mejores alumnos no es la facilidad para resolver los exámenes. Es la capacidad de no desesperarse cuando las preguntas empiezan a complicarse. Natación y Gimnasia volvió a demostrarlo al vencer 33-31 a Lawn Tennis y quedarse con el único cupo disponible para la final del Anual Tucumano. Llegó a la semifinal con esa chapa. Era uno de los estudiantes que había demostrado durante todo el ciclo que entendía la materia mejor que nadie. El año pasado ya había rendido un Regional casi perfecto hasta llegar a la final y, esta temporada, su rugby volvió a exhibir la misma madurez: un pack dominante para desgastar rivales y una circulación de pelota capaz de convertir cualquier espacio en una oportunidad.
Del otro lado aparecía Lawn Tennis. Otro alumno brillante. Uno de esos que, cuando encuentra inspiración, responde las consignas con una naturalidad admirable. El problema nunca fue su capacidad, sino la constancia. Hay tardes en las que parece imparable y otras en las que deja dudas. Esta vez, durante buena parte del examen, dio la sensación de que había encontrado su mejor versión.
Porque mientras Natación intentaba construir respuestas largas, elaboradas y llenas de argumentos, Lawn Tennis era mucho más concreto. No necesitaba escribir un párrafo cuando una oración alcanzaba. Un penal de Facundo Rodríguez Prados abrió el marcador y, pocos minutos después, Lucas Solimo aprovechó una recuperación a metros del ingoal para ampliar la ventaja. Más tarde, un kick encontró a Stéfano Ferro y volvió a golpear. Cada error del rival encontraba una respuesta inmediata. Cada oportunidad terminaba en puntos.
Natación seguía convencido de su libreto. Incluso cuando César Rivadeneira desperdició un penal, nunca dejó de insistir con su juego. Descontó con el pie y luego encontró el try de Santiago Romano mediante el pick and go, una muestra más de que su fortaleza seguía estando cerca de las formaciones. Sin embargo, otro penal de Lawn Tennis antes del descanso dejó el parcial 20-10 y alimentó la sensación de que el examen empezaba a escaparse.
Pero los equipos que construyen una identidad rara vez abandonan sus principios. El ingreso de Máximo Ledesma cambió el ritmo del complemento. Primero descontó con dos penales y después acompañó la conquista de Alejo Majolli para devolver la igualdad. Natación siguió insistiendo con paciencia, sin apresurarse, convencido de que el camino seguía siendo el mismo. Ya no importaba el resultado parcial; importaba no traicionarse.
El partido, entonces, dejó de ser un duelo táctico para transformarse en una prueba de carácter. Lawn Tennis volvió a adelantarse con un penal. Natación respondió con el try de Gonzalo Terraf y parecía haber encontrado la respuesta definitiva. Sin embargo, cuando faltaban apenas dos minutos, Solimo volvió a aparecer para invertir otra vez el resultado. Era como responder correctamente la última consigna y creer que el examen estaba terminado.
Pero todavía faltaba corregir una hoja más. Natación forzó el error, consiguió el penal y le entregó la responsabilidad a Máximo Ledesma. El apertura no tuvo que explicar nada. Simplemente pateó entre los postes y firmó el 33-31 definitivo.
Quizás esa haya sido la mayor diferencia entre ambos. Lawn Tennis demostró, una vez más, que posee condiciones para discutirle el lugar a cualquiera. Natación, en cambio, confirmó por qué sigue siendo un alumno más aplicado. No porque nunca se equivoque, sino porque aun cuando el examen parece perdido, jamás deja de confiar en todo lo que estudió durante el año. Esa, muchas veces, también es una forma de ganar.