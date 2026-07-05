Con un penal sobre el final, Natación derrotó a Lawn Tennis y es finalista del Anual Tucumano

Si hay algo que distingue a los mejores alumnos no es la facilidad para resolver los exámenes. Es la capacidad de no desesperarse cuando las preguntas empiezan a complicarse. Natación y Gimnasia volvió a demostrarlo al vencer 33-31 a Lawn Tennis y quedarse con el único cupo disponible para la final del Anual Tucumano. Llegó a la semifinal con esa chapa. Era uno de los estudiantes que había demostrado durante todo el ciclo que entendía la materia mejor que nadie. El año pasado ya había rendido un Regional casi perfecto hasta llegar a la final y, esta temporada, su rugby volvió a exhibir la misma madurez: un pack dominante para desgastar rivales y una circulación de pelota capaz de convertir cualquier espacio en una oportunidad.