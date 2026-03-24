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El tucumano Domingo Miotti renovó con Montpellier y seguirá su carrera en el Top 14

El apertura acordó la extensión de su contrato tras un gran presente en Francia y continuará al menos dos temporadas más en el club.

Domingo Miotti continuará en Montpellier hasta 2028. Domingo Miotti continuará en Montpellier hasta 2028.
Hace 28 Min

Domingo Miottiseguirá en Montpellier. El apertura tucumano, uno de los argentinos con mejor presente en el rugby europeo, llegó a un acuerdo para renovar su contrato con el club francés y extender su vínculo por las próximas dos temporadas, es decir, hasta 2028.

La decisión se da en un contexto ideal para el ex Jaguares, que atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada al Top 14. Su rendimiento fue determinante para convencer al cuerpo técnico y a la dirigencia de asegurar su continuidad en un equipo que pelea en los puestos altos del campeonato.

Según trascendió en la prensa francesa, el nuevo contrato se extendería por dos o tres años, lo que le permitirá a Miotti consolidarse dentro de la estructura del Montpellier y ganar estabilidad en una liga de máxima exigencia. 

El tucumano, formado en Lawn Tennis, se convirtió en una pieza clave del equipo gracias a su efectividad con el pie y su conducción. En la actual temporada, sus números reflejan ese protagonismo: es uno de los máximos anotadores del equipo, con una producción que lo posiciona entre los mejores del torneo. 

La renovación también responde al interés que había despertado en otros clubes europeos. Ante ese escenario, Montpellier decidió acelerar las negociaciones para retener a un jugador que se ganó un lugar a base de rendimiento y regularidad. 

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El anuncio fue acompañado por el propio club en redes sociales, donde destacaron no solo sus estadísticas -con más de 200 puntos y decenas de partidos disputados-, sino también su identificación con el grupo. En una de las publicaciones, el apertura dejó en claro uno de los pilares del equipo: “Somos un grupo que vive realmente unido y eso se ve en la cancha”.

Con 29 años y experiencia en el rugby internacional, Miotti apuesta por la continuidad en Francia como plataforma para seguir creciendo y volver a meterse en la consideración de Los Pumas. Su objetivo es claro: sostener el nivel en Europa y volver a vestir la camiseta del seleccionado argentino.

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