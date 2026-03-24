El tucumano Domingo Miotti renovó con Montpellier y seguirá su carrera en el Top 14

El anuncio fue acompañado por el propio club en redes sociales, donde destacaron no solo sus estadísticas -con más de 200 puntos y decenas de partidos disputados-, sino también su identificación con el grupo. En una de las publicaciones, el apertura dejó en claro uno de los pilares del equipo: “Somos un grupo que vive realmente unido y eso se ve en la cancha”.