EN VIVO Mbappé va por otro paso hacia la gloria: Francia y Marruecos van por el pase a semifinales

Lo que tenés que saber

Francia y Marruecos abrirán este jueves, desde las 17, la ronda de cuartos de final del Mundial 2026 en un duelo que enfrentará a una de las grandes candidatas al título con la principal revelación del torneo. El conjunto de Didier Deschamps llega tras eliminar a Paraguay por 1 a 0 y tiene en Kylian Mbappé, uno de los máximos goleadores de la competencia con siete tantos, a su principal carta ofensiva. Del otro lado estará el seleccionado marroquí, que viene de dejar en el camino a Canadá con un contundente 3 a 0 y buscará seguir escribiendo una de las historias más sorprendentes de la Copa del Mundo. El encuentro será transmitido en vivo por DSports.