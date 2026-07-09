EN VIVO Mbappé va por otro paso hacia la gloria: Francia y Marruecos van por el pase a semifinales

El "11" de Francia
Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; y Kylian Mbappé.
El "11" de Marruecos
Yassine Bono, Achraf Hakimi, Issa Diop, Noussair Mazraoui, Anass Salah Eddine; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Diaz, Azzedine Ounahi, Bilel El Khanouss; y Chemsdine Talbi.
La FIFA respaldó el arbitraje de Argentina-Egipto y Collina explicó las jugadas polémicas
El jefe de la Comisión de Árbitros de la FIFA defendió la actuación del VAR en los octavos de final del Mundial 2026. Justificó la anulación del segundo gol egipcio y también el tanto del triunfo convertido por Enzo Fernández.Ver más
Argentina domina las estadísticas del Mundial 2026: los tres rubros que lidera antes de enfrentar a Suiza
El equipo de Lionel Scaloni llega a los cuartos de final como una de las grandes potencias del torneo. Comparte el liderazgo de goles con Francia y encabeza los rankings de pases y precisión.Ver más
Inglaterra sufrió una baja sensible: la FIFA suspendió a Jarell Quansah por dos partidos
El defensor fue expulsado frente a México en los octavos de final y no podrá jugar ante Noruega. La sanción también lo dejaría afuera de una eventual semifinal del Mundial 2026.Ver más
Quién es João Pinheiro, el árbitro que dirigirá a Argentina frente a Suiza por los cuartos de final
El portugués de 38 años fue designado por la FIFA para el duelo del sábado en Kansas City. Será su tercer partido en el Mundial 2026 y llega tras protagonizar una polémica en la última Champions League.Ver más
La mamá de Leo contó cómo sigue la salud de Jorge Messi y habló sobre la posibilidad de viajar al Mundial
Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, llevó tranquilidad al actualizar el estado de salud de Jorge Messi. Además, confirmó que la familia permanecerá en Rosario y descartó, por el momento, viajar a Estados Unidos para acompañar al capitán argentino durante el Mundial.Ver más
La deuda que Argentina aún no saldó: por qué la defensa se convirtió en la principal preocupación de Scaloni
La remontada frente a Egipto volvió a mostrar el carácter de la Selección, pero también dejó al descubierto una falencia que se repite partido tras partido.Ver más
Mundial 2026: horario y dónde ver en vivo Francia vs Marruecos por los cuartos de final
“Les Bleus” y los “Leones del Atlas” se enfrentarán en Boston. Un duelo marcado por las similitudes y diferencias.Ver más
Quién es el ex Gran Hermano que besó a Marley en pleno festejo del triunfo de Argentina
El ex ganador de Gran Hermano se volvió viral tras celebrar el triunfo de la Selección argentina ante Egipto con un inesperado beso a Marley. Qué hace hoy y por qué se alejó de los medios.Ver más
Se tatuó el nombre de Martita Fort a cambio de una entrada para el Mundial
Negoció cara a cara con la heredera de Felfort en Miami y consiguió su ticket para el Mundial 2026 a cambio de una promesa imborrable.Ver más
Lo que tenés que saber
Francia y Marruecos abrirán este jueves, desde las 17, la ronda de cuartos de final del Mundial 2026 en un duelo que enfrentará a una de las grandes candidatas al título con la principal revelación del torneo. El conjunto de Didier Deschamps llega tras eliminar a Paraguay por 1 a 0 y tiene en Kylian Mbappé, uno de los máximos goleadores de la competencia con siete tantos, a su principal carta ofensiva. Del otro lado estará el seleccionado marroquí, que viene de dejar en el camino a Canadá con un contundente 3 a 0 y buscará seguir escribiendo una de las historias más sorprendentes de la Copa del Mundo. El encuentro será transmitido en vivo por DSports.