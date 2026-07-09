Se tatuó el nombre de Martita Fort a cambio de una entrada para el Mundial

Que hay argentinos dispuestos a todo por ver a la Selección sobre la cancha, es una realidad. Así lo demostró Florencia Moncalvillo Chicco, una periodista deportiva argentina, fanática del fútbol que se tatuó el nombre de Marta Fort a cambio de una entrada al Mundial 2026. En diálogo con Infobae, la periodista contó cómo fue su experiencia y en redes sociales hizo un descargo sobre el vínculo con la hija de Ricardo Fort.