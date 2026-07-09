Se tatuó el nombre de Martita Fort a cambio de una entrada para el Mundial

Resumen para apurados
- La periodista Florencia Moncalvillo se tatuó el nombre de Martita Fort en Miami para obtener una entrada para el partido de Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026.
- Tras proponer el trato en un bar de Miami, Fort aceptó y acudió con un tatuador. Moncalvillo, apasionada por la Selección, ya había vendido sus bienes para viajar en 2022.
- El hecho evidencia las medidas extremas de los hinchas por ver a Argentina. La periodista afirmó que mantendrá el diseño de forma permanente para honrar el pacto acordado.
Que hay argentinos dispuestos a todo por ver a la Selección sobre la cancha, es una realidad. Así lo demostró Florencia Moncalvillo Chicco, una periodista deportiva argentina, fanática del fútbol que se tatuó el nombre de Marta Fort a cambio de una entrada al Mundial 2026. En diálogo con Infobae, la periodista contó cómo fue su experiencia y en redes sociales hizo un descargo sobre el vínculo con la hija de Ricardo Fort.
“Si me conseguís una entrada para 16avos contra Cabo Verde, me tatúo tu nombre”, fue lo que le dijo a Fort en la cara. Después del tercer partido de Argentina en el Mundial 2026, se fue a celebrar la victoria a un bar de Miami –donde vive hace años– y se encontró con Martita Fort, que hacía presencia en el lugar. Desesperada por entrar a ver a la Selección, apeló al recurso más irrisorio.
Florencia Moncalvillo, una fanática de la Selección
No es la primera vez que Moncalvillo Chicco lo deja todo para ir a ver un Mundial. En 2022 lo dejó, literalmente, todo. Vendió todas sus pertenencias para poder viajar y se fue, con lo poco que le quedaba pero con la ilusión de que viviría el evento deportivo más grande del mundo.
Esta vez decidió ir más allá y dejarse tatuado el origen de su dicha. Felipe Fort, hermano de Martita, fue uno de los interventores en su favor. Según la periodista contó a Infobae, la propia dueña de Felfort le reveló que su hermano le había hecho llegar información sobre ella. Incluso el joven había sugerido que hicieran una donación anónima para que Florencia pudiera comprarse las entradas. Pero eso no pasó.
El momento de tatuarse el nombre de Marta Fort
“Yo soy periodista deportiva, laburé en diario Olé, en radio La Red, tengo mis contactos para llegar, pero me decían que era imposible”, relató Moncalvillo en un video. Es que en Miami, donde jugaba Argentina-Cabo Verde, el estadio era más chico y, además, había muchísimo público argentino. Dos días después de su pedido, Fort le escribió por privado para darle la respuesta que más esperaba.
Moncalvillo Chicco alquiló un departamento pequeño para encontrarse con su benefactora. “Cayó Martita con el tatuador”, contó también. El artista, argentino, se encontraba en Miami de vacaciones. Entre sus tatuados, ya habían pasado Antonela Roccuzzo, Cazzu, la Joaqui y el propio Felipe Fort.
“En el momento que me pincha la aguja, Martita me mira y me dice: ‘¡Nah! Estás loca. Nunca pensé que una persona se iba a tatuar mi nombre’”, agregó la periodista. Sobre la posibilidad de taparse el tatuaje a futuro, Moncalvillo Chicco dijo que no lo haría, que borrar la marca que prometió hacerse sería “tener cero palabra”.