Inglaterra sufrió una baja sensible: la FIFA suspendió a Jarell Quansah por dos partidos

Resumen para apurados
- FIFA suspendió por dos fechas al defensor inglés Jarell Quansah tras su expulsión ante México, por lo que se perderá los cuartos del Mundial 2026 frente a Noruega.
- Quansah recibió roja directa por una dura falta ante México. La federación inglesa apeló la sanción reglamentaria de dos fechas, pero la FIFA rechazó firmemente el recurso.
- La baja complica al DT Thomas Tuchel, quien pierde a un defensor clave y titular indiscutido para el decisivo duelo de cuartos ante la Noruega de Erling Haaland.
Inglaterra recibió una dura noticia en la antesala de los cuartos de final del Mundial 2026. La FIFA confirmó una suspensión de dos partidos para el defensor Jarell Quansah, quien fue expulsado en la victoria sobre México por los octavos de final y ahora se perderá el duelo frente a Noruega, además de una eventual semifinal.
El incidente ocurrió a los nueve minutos del segundo tiempo del encuentro disputado en el Estadio Azteca. El zaguero realizó una fuerte barrida sobre el mexicano Jesús Gallardo, una acción que el árbitro iraní Alireza Faghani sancionó con tarjeta roja directa. Desde ese momento, el equipo dirigido por Thomas Tuchel afrontó gran parte del complemento con diez futbolistas.
Tras analizar la jugada, la Comisión Disciplinaria de la FIFA aplicó el artículo 10.5 del reglamento del Mundial y resolvió imponerle una sanción de dos fechas.
La Federación Inglesa (FA) intentó reducir el castigo mediante una apelación. Como argumento utilizó el antecedente del delantero estadounidense Folarin Balogun, quien había podido disputar un partido del Mundial pese a una expulsión anterior. Sin embargo, el máximo organismo del fútbol rechazó el pedido y mantuvo la suspensión.
De esta manera, Quansah no estará disponible para el encuentro de cuartos de final frente a Noruega, programado para este sábado en Miami, y tampoco podría jugar una eventual semifinal ante el ganador del cruce entre Argentina y Suiza.
La baja representa un problema importante para Thomas Tuchel. El defensor había sido titular en los cinco partidos que disputó Inglaterra en el torneo y se había consolidado como una pieza clave gracias a su versatilidad para desempeñarse tanto como marcador central como lateral derecho, incluso relegando en algunos encuentros a Trent Alexander-Arnold.
Como si esto fuera poco, el cuerpo técnico inglés también sigue de cerca la evolución física de otros dos habituales titulares, que arrastran molestias y permanecen en duda para enfrentar al seleccionado noruego de Erling Haaland.
Así, Inglaterra llega a la instancia decisiva del Mundial con una ausencia de peso en su última línea y la obligación de reorganizar su defensa para intentar meterse entre los cuatro mejores del torneo.