Quién es João Pinheiro, el árbitro que dirigirá a Argentina frente a Suiza por los cuartos de final

Más allá de su experiencia internacional, el portugués llega al cruce de cuartos de final con un antecedente reciente que generó fuertes cuestionamientos. En la semifinal de vuelta de la última Champions League entre Bayern Munich y París Saint-Germain, quedó en el centro de la polémica por no sancionar un penal por una mano del mediocampista João Neves dentro del área. La acción tampoco fue revisada por el VAR, lo que provocó las protestas del conjunto alemán.