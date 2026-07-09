Quién es João Pinheiro, el árbitro que dirigirá a Argentina frente a Suiza por los cuartos de final
El portugués de 38 años fue designado por la FIFA para el duelo del sábado en Kansas City. Será su tercer partido en el Mundial 2026 y llega tras protagonizar una polémica en la última Champions League.
Resumen para apurados
- El árbitro portugués João Pinheiro fue designado por la FIFA para dirigir el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza este sábado en Kansas City.
- Será su tercer partido en el Mundial 2026, tras arbitrar a Suiza y a Canadá. Arriba luego de una polémica en Champions League por no cobrar un penal para Bayern Munich.
- El arbitraje de Pinheiro estará bajo la lupa en un duelo decisivo donde la Selección Argentina buscará clasificar a las semifinales de la Copa del Mundo de la FIFA.
La FIFA confirmó al portugués João Pinheiro como árbitro del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará el sábado, desde las 22, en Kansas City, y marcará la tercera presentación del europeo en la máxima cita del fútbol.
Pinheiro, de 38 años y oriundo de Vila Nova de Famalicão, debutó en la primera división de Portugal en 2015 y un año más tarde obtuvo la escarapela internacional de la FIFA. Su crecimiento lo llevó a convertirse en uno de los árbitros habituales de las competiciones continentales, con presencia en la Champions League desde la temporada 2022/23.
Para el encuentro entre la "Albiceleste" y el conjunto helvético estará acompañado por sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia, quienes actuarán como jueces asistentes, mientras que el canadiense Drew Fischer será el cuarto árbitro.
Esta será la primera experiencia mundialista de Pinheiro, que ya dirigió dos encuentros en la Copa del Mundo. El primero fue el triunfo de Suiza por 4 a 1 sobre Bosnia durante la fase de grupos, un partido en el que mostró tres tarjetas amarillas y una roja. Posteriormente impartió justicia en la victoria de Canadá frente a Sudáfrica por los dieciseisavos de final, donde solo amonestó a dos futbolistas.
Más allá de su experiencia internacional, el portugués llega al cruce de cuartos de final con un antecedente reciente que generó fuertes cuestionamientos. En la semifinal de vuelta de la última Champions League entre Bayern Munich y París Saint-Germain, quedó en el centro de la polémica por no sancionar un penal por una mano del mediocampista João Neves dentro del área. La acción tampoco fue revisada por el VAR, lo que provocó las protestas del conjunto alemán.
En la última temporada europea también estuvo a cargo de la final de la Supercopa entre PSG y Tottenham, un encuentro en el que tuvo una actuación de bajo perfil y mostró cuatro tarjetas amarillas.
Con esta designación, Pinheiro tendrá la responsabilidad de impartir justicia en uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final, donde Argentina buscará superar a Suiza para meterse entre los cuatro mejores del Mundial 2026.