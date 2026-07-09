Qué es Superespacio, el innovador espacio de cruce artístico en Tucumán que abre inscripciones para agosto
Coordinado por María Lobo, Rodro Cañás y Bruno Juliano, el programa presencial en Yerba Buena invita a artistas y escritores a experimentar sin fronteras disciplinares en su edición primaveral.
Resumen para apurados
- En Yerba Buena, Tucumán, el programa Superespacio abre inscripciones hasta el 16 de julio para su edición de agosto, buscando fusionar arte y literatura de forma colectiva.
- Tras el éxito de su edición otoñal, este laboratorio mensual ofrece dinámicas de diálogo, lectura y ejercicios prácticos sin requerir formación previa de los participantes.
- El proyecto tucumano consolida su modelo de cruce interdisciplinario y expande su impacto con próximas ediciones virtuales con la Fundación FILBA y una extensión en La Rioja.
El proyecto tucumano Superespacio inició sus actividades en marzo como un espacio intensivo para el desarrollo de proyectos culturales. El programa, liderado por María Lobo, Rodro Cañás y Bruno Juliano, fusiona la literatura con las expresiones visuales y la teoría artística. Está diseñado para brindar soporte, debate colectivo y herramientas de prueba a escritores y artistas en plena fase de producción. Aquella primera edición ya llegó a su fin, pero en las próximas semanas arrancará en las próximas semanas.
"Después de una primera experiencia realizada durante el otoño de 2026, Superespacio abre la convocatoria para su edición Primavera. Más que un taller, la propuesta se ha convertido en un espacio de encuentro donde artistas, escritores, investigadores, docentes y personas provenientes de distintos campos comparten una jornada mensual dedicada a pensar, conversar y desarrollar procesos creativos", cuenta Juliano, uno de los coordinadores, quien además es Doctor en Humanidades en el área de Historia del Arte y profesor de Historia del Arte Contemporáneo en la Facultad de Artes de la UNT.
El laboratorio parte de una idea sencilla: las mejores preguntas suelen aparecer cuando una imagen se encuentra con un texto, una canción, una película o una conversación. Desde esa premisa, Superespacio propone un cruce entre literatura, historia del arte y prácticas artísticas contemporáneas para generar nuevas formas de imaginar y producir.
En ese marco, también se sostiene una lógica particular: hay algo que se guarda, que no se dice del todo. Se comparte una parte, apenas lo suficiente. En un laboratorio donde todo se contamina, ese espacio de suspensión resulta fundamental. Al no nombrar nunca del todo de quién es “la cosa” —un libro, una pintura, una muestra, una escritura— se abre un territorio distinto, más libre y más fértil. Un lugar que activa el deseo, la curiosidad y las ganas de ver qué pasa ahí adentro. Como una casa negra con puerta amarilla, sí, la casa de las palmeras.
Cómo fue la primera
La primera edición reunió dos grupos de trabajo y confirmó el potencial de este formato. Entre las experiencias surgidas en ese proceso, una resulta especialmente representativa: un participante llegó con la intención de revisar una novela ya escrita y, atravesado por la dinámica del laboratorio, terminó desarrollando un proyecto completamente distinto, un libro de cuentos escrito junto a su hija. Más que conducir los proyectos hacia un resultado previsto, Superespacio busca crear las condiciones para que aparezcan recorridos inesperados.
La propuesta está dirigida tanto a quienes desarrollan una práctica artística o literaria como a quienes simplemente desean acercarse a estos campos desde otro lugar. No es necesario contar con formación previa ni presentar un proyecto en desarrollo. También pueden participar personas interesadas en la historia del arte, la literatura y las prácticas artísticas contemporáneas, encontrando en Superespacio un ámbito de formación, intercambio y conversación.
Cada encuentro combina lecturas, ejercicios, imágenes, música, dibujos, maquetas y conversaciones prolongadas. La propuesta entiende la creación como un proceso compartido, donde distintas disciplinas se contaminan entre sí y permiten mirar los propios proyectos desde perspectivas inesperadas.
Además de Juliano, María Lobo es escritora con varios libros publicados y Rodro Cañás es artista visual con varios reconocimientos. Superespacio desarrolla una metodología basada en el diálogo permanente entre tres miradas complementarias. Esa singularidad se ha convertido en una marca de los artistas de Superespacio: la conversación como lugar de pensamiento, de escucha, de realización.
Esta dinámica ha empezado a expandirse. En agosto, Superespacio tendrá una edición virtual en el espacio de los laboratorios de la Fundación FILBA. Además, el equipo fue invitado a la provincia de La Rioja para realizar una experiencia del laboratorio. Ambas xperiencias se realizarán de manera independiente y no modifican la convocatoria actualmente abierta para la convocatoria de Tucumán.
Inscripciones
La edición Primavera comenzará en agosto y se desarrollará de manera presencial, un sábado por mes, en Yerba Buena.
Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el miércoles 16 de julio.
Más información e inscripciones:
Instagram: @superespacio.t
Correo: superespaciolaboratorio@gmail.com