Qué es Superespacio, el innovador espacio de cruce artístico en Tucumán que abre inscripciones para agosto

En ese marco, también se sostiene una lógica particular: hay algo que se guarda, que no se dice del todo. Se comparte una parte, apenas lo suficiente. En un laboratorio donde todo se contamina, ese espacio de suspensión resulta fundamental. Al no nombrar nunca del todo de quién es “la cosa” —un libro, una pintura, una muestra, una escritura— se abre un territorio distinto, más libre y más fértil. Un lugar que activa el deseo, la curiosidad y las ganas de ver qué pasa ahí adentro. Como una casa negra con puerta amarilla, sí, la casa de las palmeras.