La historia de la localidad de Francia que celebra cada año el Día de la Independencia de Argentina

Resumen para apurados
- Cada 9 de julio, el pueblo francés de Bormes-les-Mimosas celebra la Independencia de Argentina en homenaje a Hipólito Bouchard, marino nacido allí que luchó en las fuerzas patrias.
- La festividad comenzó en 1983 y creció con los años. Hoy incluye un acto oficial frente al busto de Bouchard con autoridades de ambos países, shows de tango y música.
- Este festejo anual refuerza de forma permanente los lazos diplomáticos y culturales entre Argentina y Francia, consolidando a la localidad como un singular polo turístico.
Cada 9 de julio, banderas argentinas aparecen en las calles de Bormes-les-Mimosas, un pequeño pueblo del sur de Francia. Vecinos, turistas y autoridades se reúnen para participar de un acto oficial que incluye tango, música tradicional y homenajes a la Argentina.
La celebración forma parte del calendario local desde hace más de dos décadas y tiene una explicación histórica: en esa localidad nació Hipólito Bouchard, el marino francés que se nacionalizó argentino y participó en las luchas por la independencia.
Quién fue Hipólito Bouchard
Bouchard nació en Bormes-les-Mimosas y luego se incorporó a las fuerzas revolucionarias del Río de la Plata. Participó en el combate de San Lorenzo, donde logró arrebatarle la bandera al abanderado español, una acción que le valió reconocimiento y la ciudadanía argentina.
También integró campañas navales contra fuerzas realistas y encabezó una extensa expedición por distintos puntos del mundo. Durante esos viajes llevó la bandera argentina a territorios bajo dominio español y, en 1818, la hizo flamear durante varios días en la actual California.
Su figura quedó ligada tanto a la historia naval argentina como a la identidad de su pueblo natal. En Bormes-les-Mimosas lo recuerdan como uno de los grandes referentes de la Armada Argentina y como el protagonista de una historia que conecta a ambos países.
Cómo es la celebración del 9 de julio
La jornada reúne a autoridades municipales francesas, representantes diplomáticos argentinos, miembros de la Marina de Francia, integrantes de la Reserva Naval argentina, residentes y turistas.
El acto principal se realiza frente al busto de Bouchard, donado por la Argentina en 2009. Allí se llevan adelante homenajes oficiales y se recuerda el papel del marino en las luchas por la independencia.
Después, la celebración continúa con espectáculos gratuitos de tango y música tradicional argentina. También suelen sumarse otros géneros, como el chamamé. En algunas ediciones, decenas de parejas ocuparon la plaza principal para bailar frente al público.
Una tradición que creció con los años
La primera piedra conmemorativa dedicada a Bouchard fue instalada en 1983. Con el tiempo, el homenaje fue sumando participación institucional y actividades culturales hasta convertirse en una de las fechas fijas del calendario local.
La iniciativa también busca reforzar los vínculos entre Francia y la Argentina. En la organización participan autoridades municipales, representantes argentinos en Europa y miembros de las fuerzas navales de ambos países.
Cómo llegar a Bormes-les-Mimosas
La localidad se encuentra sobre la costa del Mediterráneo, a unos 35 kilómetros de Saint-Tropez y Toulon. Se puede llegar en vehículo particular o mediante los servicios de transporte de la zona.
La celebración coincide con la temporada alta europea, por lo que suele atraer a visitantes de distintas nacionalidades. Todas las actividades son abiertas y gratuitas.
Además del acto, quienes visitan Bormes-les-Mimosas pueden recorrer sus playas y su casco histórico.