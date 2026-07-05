Joaquín Pantuso: el pastelero detrás de las les fruits que conquistaron las redes

—Siempre trabajé como camarero y en atención al público. Durante la pandemia, cuando estaba en hotelería, el sector cerró y surgió la idea de abrir un café. Así nació este proyecto, que empezó siendo simplemente una cafetería. Hace apenas cuatro años que soy pastelero. Fue acá mismo, en este local, donde empecé a interesarme por la pastelería. Trabajando con el pastelero que estaba en ese momento, aprendí a hacer budines y otras preparaciones y me di cuenta de que esto me gustaba de verdad. Entonces decidí estudiar gastronomía, tanto la parte dulce como la salada, para saber si era una pasión o simplemente algo que necesitaba aprender para vender. Y descubrí que era lo que amaba hacer.