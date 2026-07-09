A 32 años de una postal inolvidable: así fue el desfile del 9 de Julio de 1994 en Tucumán
Resumen para apurados
- Robles_Digitalizaciones difundió videos inéditos del desfile patrio del 9 de julio de 1994 en Tucumán, liderado por Carlos Menem, para rescatar la memoria histórica local.
- Las filmaciones en formato VHS muestran la transmisión oficial y detalles cívico-militares en el Parque 9 de Julio, incluyendo a veteranos de Malvinas y delegaciones escolares.
- Estos archivos recuperados reconstruyen la historia reciente de Tucumán, reforzando la identidad cultural y el valor del archivo digital para las futuras generaciones.
El paso del tiempo no logró borrar las imágenes de aquellas celebraciones patrias que reunían a miles de tucumanos. Dos registros audiovisuales recuperados permiten volver a una jornada histórica y observar cómo eran los festejos del 9 de Julio en San Miguel de Tucumán hace más de tres décadas.
Uno de los videos, conservado en formato VHS y compartido en redes sociales por Robles_Digitalizaciones, una cuenta dedicada a preservar recuerdos del viejo Tucumán, muestra el tradicional desfile cívico-militar realizado en el Parque 9 de Julio en 1994.
Las imágenes recuperan una postal de época: las banderas argentinas, el paso de las delegaciones, las instituciones educativas, las fuerzas de seguridad y la presencia de vecinos que se acercaron para acompañar una de las fechas más importantes del calendario nacional.
El registro permite observar detalles de una celebración que formó parte de la memoria colectiva tucumana, cuando cada aniversario de la Declaración de la Independencia convertía a la ciudad en escenario de un gran encuentro patrio.
El acto oficial encabezado por Carlos Menem
A ese archivo se suma otro material audiovisual que recupera la transmisión oficial de aquella jornada, con la presencia del entonces presidente Carlos Menem, quien encabezó en Tucumán el acto central por el nuevo aniversario de la Independencia.
El video muestra los momentos previos al inicio de la Cadena Nacional, los preparativos de la ceremonia y la llegada del mandatario al palco oficial junto a las autoridades.
Durante la transmisión, el general Carlos Alberto Quevedo, integrante de la Agrupación Independencia, solicita autorización para dar inicio al desfile cívico-militar, que reunió a distintas instituciones y delegaciones.
El desfile incluyó la participación de colegios e institutos de la provincia, bandas militares, fuerzas aéreas, escuelas e institutos de formación militar y veteranos de guerra.
También se observa la presencia de veteranos de Malvinas, quienes participaron del homenaje y luego rompieron filas para marchar vestidos de civil, en una de las escenas que quedaron registradas de aquella celebración.
Más de 30 años después, estos archivos permiten reconstruir parte de la historia reciente de Tucumán y volver a mirar una época en la que los festejos del 9 de Julio convocaban a miles de personas en torno a la identidad, la memoria y el sentimiento patrio.