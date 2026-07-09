Morena Rial seguirá en arresto domiciliario por incumplir una restricción: ¿qué pasó?

Morena Rial, complicada por las redes sociales

La prohibición de publicar se habría emitido en cuanto se le otorgó arresto domiciliario a Rial. El 27 de marzo, la Justicia constató “publicaciones en la cuenta de la encartada de la red social Instagram con incitación a la violencia y a la conspiración social por la muerte de un amigo en una comisaría en Córdoba”. El caso se revisó y la defensa se comprometió a hacer cumplir la medida.