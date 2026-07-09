Morena Rial seguirá en arresto domiciliario por incumplir una restricción: ¿qué pasó?

Resumen para apurados
- La jueza María Coelho de San Isidro negó la libertad condicional a Morena Rial, ordenando que siga en arresto domiciliario por violar la prohibición de usar redes sociales.
- Rial cumple tres años de prisión por robos en 2025. El beneficio fue revocado tras publicar en Instagram promociones de apuestas, desestimando los argumentos de su defensa.
- Esta decisión judicial refuerza la rigurosidad en el control del arresto domiciliario y advierte que los futuros pedidos de excarcelación de Rial serán de difícil obtención.
La defensa no logró la liberación condicional para Morena Rial. La jueza María Coelho, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, negó el pedido y la hija de Jorge Rial deberá seguir bajo arresto domiciliario. La mujer, de 27 años, quedó involucrada en una causa por una serie de robos en casas en Villa Adelina y Castelar el 18 de enero de 2025.
El año pasado, Rial tuvo la oportunidad de acceder a un juicio abreviado. La instancia había sido firmada por el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, y la defensa de la condenada, a tres años de prisión efectiva. Rial habría participado como conductora y vigía externa de la banda, manteniendo comunicación telefónica con ellos mientras efectuaban los robos.
Por qué rechazaron la libertad condicional de Morena Rial
La Justicia había prohibido a Rial la publicación de contenidos en cualquier cuenta en redes sociales. Al desatender la regla, el transcurso de la joven en prisión quedó marcado con puntos negativos frente a los fiscales. Fue por eso que, en cuanto la defensa solicitó la excarcelación y libertad condicional bajo el argumento de que Rial pudiera cuidar de su hijo, la magistrada negó el pedido.
“Los incumplimientos injustificados de la prohibición de publicar contenidos en redes en el corto lapso transcurrido desde su imposición, hacen presumir que tampoco observará las reglas que se le puedan imponer como condición de la libertad”, señaló Coelho.
Morena Rial, complicada por las redes sociales
La prohibición de publicar se habría emitido en cuanto se le otorgó arresto domiciliario a Rial. El 27 de marzo, la Justicia constató “publicaciones en la cuenta de la encartada de la red social Instagram con incitación a la violencia y a la conspiración social por la muerte de un amigo en una comisaría en Córdoba”. El caso se revisó y la defensa se comprometió a hacer cumplir la medida.
Pero Morena Rial desacató nuevamente la orden y volvió a publicar, signando la continuidad de su prisión domiciliaria. La última publicación –que hizo recientemente– fue en promoción a una casa de apuestas online. El defensor Marcelo D’Angelo alegó que la historia de Instagram referida había sido realizada en diciembre de 2025, antes de que se impusiera la prohibición a su defendida; pero la jueza no dio lugar y sostuvo que la publicación databa de este lunes 6 de julio.