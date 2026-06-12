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Caída masiva de Meta: Facebook e Instagram sufren interrupciones a nivel mundial

Las principales redes sociales tienen servicios interrumpidos para publicar o para mostrar contenido.

Las principales redes sociales tienen servicios interrumpidos para publicar o para mostrar contenido.
Las principales redes sociales tienen servicios interrumpidos para publicar o para mostrar contenido.
Por LA GACETA Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • Meta sufrió hoy una caída masiva a nivel mundial que interrumpió los servicios de Facebook, Instagram y Messenger debido a fallas técnicas aún no especificadas por la empresa.
  • Las quejas superaron las 100.000 en Downdetector, con usuarios reportando cierres de sesión y lentitud de carga, mientras el servicio comienza a estabilizarse paulatinamente.
  • Este apagón digital expone la vulnerabilidad de la infraestructura de Meta y la alta dependencia global de millones de usuarios de su ecosistema de redes sociales y comercio.
Resumen generado con IA

No es tu conexión, es Meta. Usuarios de todo el mundo reportaron fallas generalizadas esta mañana en algunas de las aplicaciones de redes sociales de Meta. Los problemas afectaron principalmente a Facebook, Instagram y Facebook Messenger, todas plataformas propiedad del gigante tecnológico creado por Mark Zuckerberg.

De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, los reportes de incidentes se dispararon, alcanzando su punto alrededor de las 11:00 (hora de Argentina), momento en el que se registraron más de 100.000 quejas en simultáneo solo para la aplicación principal de Facebook.

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En X (ex Twitter) los usuarios informaron tener dificultades para actualizar las noticias, enviar mensajes directos y, en algunos casos, el cierre inesperado de sus sesiones. Situación similar ocurre en Instagram, con dificultades para acceder tanto a la aplicación móvil como a la versión para computadoras.

Qué dijo Meta de la caída de Instagram y Facebook

Según detalló el sitio tecnológico CNET, hasta el momento Meta no emitió un comunicado oficial detallando las causas del apagón digital, aunque el servicio comenzó a estabilizarse paulatinamente en algunas regiones.

El flujo de reportes continuó en aumento durante el transcurso de la mañana. Plataformas de monitoreo alternativas como Down for Everyone or Just Me y StatusGator detectaron picos de fallas en Instagram que incluyeron la inaccesibilidad total a la aplicación, problemas para iniciar sesión, mensajes de error y una extrema lentitud en la carga de contenidos.

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La página de estado corporativo de la compañía indicaba que sus herramientas comerciales, tales como Facebook Ads Manager, Meta Business Suite y Graph API, operaban con total normalidad, lo que deja en la incógnita el alcance geográfico exacto de la falla y el número total de usuarios afectados.



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