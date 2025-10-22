Se filtró la primera foto de Morena Rial en la cárcel tras perder el beneficio de la prisión domiciliaria

Morena Rial lleva casi un mes detenida en la Unidad Penitenciaria de Mujeres de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, después de que la Justicia revocara su excarcelación por incumplir con los requerimientos judiciales.
En las últimas horas, se conoció la primera foto de la mediática dentro del penal, tras una audiencia realizada por Zoom, en la que pidió recuperar el beneficio de la prisión domiciliaria.
Las imágenes se difundieron al aire de “El diario de Mariana” (América), donde mostraron a la hija de Jorge Rial vistiendo una remera roja de una reconocida marca deportiva. Un detalle que llamó la atención de los usuarios en redes sociales fue que Morena tenía la manicura hecha, algo que generó sorpresa entre los televidentes.
El pedido de Morena tras el Día de la Madre
El pasado fin de semana, Morena vivió un momento muy especial desde la cárcel. Aunque no pudo reunirse con su hijo Amadeo, mantuvo una videollamada con el pequeño durante el Día de la Madre. Sin embargo, tras esa comunicación, le hizo un desesperado pedido a su abogado, Alejandro Cipolla.
“Ella está muy contenta con el tratamiento psicológico del penal de Magdalena, lo sigue haciendo”, contó Cipolla en diálogo con El diario de Mariana. Pero además, reveló: “Hoy me dijo si le podía buscar un psiquiatra también”.
El letrado explicó que la estrategia de la defensa es lograr que su clienta obtenga la prisión domiciliaria, aunque le advirtió sobre los riesgos del aislamiento: “Le dije que empiece a hacer contenido para redes u otras cosas, porque al principio está muy bueno (el arresto domiciliario), pero después, a todos los que están en esa situación, les empieza a fallar la psiquis por el tema del encierro. Se vuelven locos”.
La defensa busca su traslado o prisión domiciliaria
Cipolla también se refirió a las dificultades logísticas y de comunicación que enfrenta como abogado defensor. En diálogo con TN Show, afirmó: “En caso de que no le den la domiciliaria, voy a pedir el traslado a otro penal, porque no puede estar a 200 kilómetros de la defensa. No puedo hablar nunca con ella, está sin teléfono ni heladera”.
Además, confirmó que Morena recibió visitas especiales en el penal. Este lunes por la tarde llegaron su nuevo novio, Rodrigo, la mamá de él y una amiga cercana de la influencer, Evelyn, quien es la madrina de Amadeo.
Evelyn fue, además, la persona que puso su dirección para que Morena pudiera cumplir con el arresto domiciliario en caso de que la Justicia le conceda nuevamente ese beneficio.
Mientras tanto, Morena Rial continúa detenida, a la espera de una resolución judicial que determine si podrá seguir cumpliendo su condena desde su hogar o si deberá permanecer en el penal de Magdalena, donde intenta sobrellevar el encierro con acompañamiento psicológico.