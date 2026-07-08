Francia vs. Marruecos: el duelo mundialista en el que la migración también juega

Francia y Marruecos volverán a encontrarse en una Copa del Mundo, pero esta vez la historia que rodea al partido va mucho más allá de una revancha futbolística. Este viernes desde las 17, en el Gillette Stadium de Boston, ambas selecciones abrirán los cuartos de final del Mundial 2026 en un enfrentamiento que también refleja uno de los fenómenos más importantes del fútbol moderno: el impacto de la migración en la construcción de los equipos nacionales.