Francia vs. Marruecos: el duelo mundialista en el que la migración también juega

Resumen para apurados
- Francia y Marruecos juegan este viernes en Boston por cuartos del Mundial 2026, en un duelo deportivo cargado de historias de migración que definen a sus planteles actuales.
- Ambas selecciones poseen raíces diversas: 18 de los 26 convocados franceses tienen origen extranjero, mientras que 19 de los 26 futbolistas marroquíes nacieron fuera de su país.
- Este cruce, reedición de la semifinal de Qatar 2022, expone cómo el fútbol moderno y los seleccionados nacionales son un reflejo directo de los flujos migratorios globales.
Francia y Marruecos volverán a encontrarse en una Copa del Mundo, pero esta vez la historia que rodea al partido va mucho más allá de una revancha futbolística. Este viernes desde las 17, en el Gillette Stadium de Boston, ambas selecciones abrirán los cuartos de final del Mundial 2026 en un enfrentamiento que también refleja uno de los fenómenos más importantes del fútbol moderno: el impacto de la migración en la construcción de los equipos nacionales.
El duelo entre “Les Bleus” y los “Leones del Atlas” reedita la semifinal de Qatar 2022, cuando Francia se impuso 2-0 y dejó a Marruecos a las puertas de una final histórica. Cuatro años después, el conjunto africano busca demostrar que aquella campaña no fue una casualidad y que su crecimiento deportivo tiene raíces mucho más profundas.
Pero detrás de los nombres, los goles y las tácticas aparece una realidad social compartida: las dos selecciones son producto de sociedades atravesadas por los movimientos migratorios.
Lejos de la Torre Eiffel
En el caso francés, la influencia de la inmigración es una característica central de su fútbol desde hace décadas. De los 26 convocados para este Mundial, 18 nacieron en otros países o tienen padres inmigrantes. Apenas ocho futbolistas cuentan con una ascendencia francesa directa, aunque incluso dentro de ese grupo aparecen historias vinculadas a territorios de ultramar o a otros países europeos.
La diversidad de “Les Bleus” queda expuesta en sus apellidos y sus historias familiares. Kylian Mbappé, una de las grandes figuras del torneo, tiene padre camerunés y madre francesa con raíces argelinas. Marcus Thuram nació en Italia, mientras que Brice Samba nació en República Democrática del Congo y Michael Olise en Inglaterra.
La mayoría del plantel francés tiene raíces africanas o caribeñas: Malí, Camerún, Argelia, Costa de Marfil, Senegal y Guinea Bissau aparecen como parte del mapa familiar de un equipo que representa a una nación, pero que también reúne múltiples identidades.
Lejos de Casablanca
Del otro lado, Marruecos presenta un fenómeno similar, aunque en sentido inverso. La selección que representa al país africano está formada mayoritariamente por futbolistas nacidos fuera de sus fronteras. De los 26 jugadores convocados, 19 nacieron en el extranjero y apenas siete son oriundos de Marruecos.
La plantilla marroquí funciona como una representación de su diáspora internacional. Seis de sus futbolistas nacieron justamente en Francia, el rival de esta tarde (Ayyoub Bouaddi, Radouane Halhal, Issa Diop, Samir El Mourabet, Gessime Yassine y Neil El Aynaoui) mientras que otros surgieron en países como España, Países Bajos y Bélgica. Incluso el arquero Yassine Bounou nació en Canadá, y el entrenador Mohamed Ouahbi tiene origen belga.
En ese contexto, el partido adquiere una dimensión especial: no será solamente Francia contra Marruecos, sino también el encuentro entre dos historias migratorias que se cruzan dentro de una cancha.
Gran expectativa
Desde lo futbolístico, Francia llega como uno de los grandes candidatos al título. El equipo dirigido por Didier Deschamps sufrió para superar a Paraguay en octavos de final, instancia en la que avanzó gracias a un penal convertido por Mbappé, pero mantiene una enorme capacidad ofensiva.
La combinación entre Mbappé, Olise y Ousmane Dembélé se transformó en una de las armas más peligrosas del Mundial. Entre los tres participaron en más del 70% de los goles franceses durante el torneo, una muestra del poder ofensivo de un equipo que acumula siete victorias consecutivas en partidos oficiales.
Marruecos, en cambio, llega con la confianza de quien ya demostró que puede competir contra cualquiera. Tras eliminar a Canadá por 3-0 en octavos, los dirigidos por Ouahbi buscan repetir la hazaña de Qatar y alcanzar nuevamente las semifinales. Futbolistas como Brahim Díaz, Azzedine Ounahi y Achraf Hakimi representan el talento de una generación que cambió la historia del fútbol marroquí.
Con una posible baja de su goleador Ismael Saibari por una molestia muscular, Marruecos intentará mantener una racha de 10 partidos sin derrotas. Francia, por su parte, espera recuperar a Aurélien Tchouaméni y sostener su camino hacia una tercera final consecutiva.
En Boston habrá un ganador que avanzará entre los cuatro mejores del mundo. Pero, más allá del resultado, Francia y Marruecos protagonizarán un partido que expone una verdad del fútbol actual: las selecciones nacionales también son un reflejo de las sociedades que representan, de sus viajes, sus mezclas y sus historias compartidas.