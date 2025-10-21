Proteger y reparar: la rutina de cuidado de la piel para prevenir el melanoma

La segunda etapa, por la tarde, implica más una reparación que protección. La mejor arma para revertir el daño causado por la luz solar a lo largo del día, afirma Sarnoff, es un suplemento derivado de la vitamina A. Un producto que recomienda es Retin-A, pero no todas las personas pueden usarlo debido a la irritación de la piel que se produce durante el día. También recomienda las cremas humectantes con retinol para estimular la producción de colágeno y la iluminación de la piel descolorida.