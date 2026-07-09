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Andrea del Boca abandonó Gran Hermano: el delicado motivo personal que la obligó a salir

La reconocida actriz puso fin a su participación en Gran Hermano: Generación Dorada luego de permanecer 91 días en la casa.

Andrea del Boca abandonó Gran Hermano y emocionó a todos con su despedida
Andrea del Boca abandonó Gran Hermano y emocionó a todos con su despedida Hola
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La actriz Andrea del Boca abandonó definitivamente Gran Hermano el miércoles debido al delicado estado de salud de su madre de 95 años, tras permanecer 91 días en la casa.
  • La salida fue coordinada por su hija Anna. Del Boca, que había reingresado previamente mediante un "golden ticket", se despidió conmovida tras priorizar el cuidado de su madre.
  • El conductor Santiago del Moro confirmó que la actriz no tendrá reemplazo en el reality, por lo que los 17 participantes restantes continuarán compitiendo sin nuevos ingresos.
Resumen generado con IA

Andrea del Boca dejó este miércoles la casa de Gran Hermano: Generación Dorada y, a diferencia de lo ocurrido semanas atrás, esta vez su salida es definitiva. La actriz puso fin a su participación en el reality de Telefe debido al delicado estado de salud que atraviesa su madre, Ana María Castro, de 95 años.

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Después de haber regresado al juego mediante un golden ticket tras una primera salida, Del Boca cerró su paso por el programa luego de haber permanecido un total de 91 días en la competencia.

Por qué Andrea del Boca dejó Gran Hermano

Durante la gala del miércoles 8 de julio, la producción convocó a la actriz al confesionario para comunicarle la decisión, que fue solicitada por su hija, Anna del Boca, ante la situación familiar que atraviesan.

Conmovida por el momento, Andrea aceptó la medida y explicó que desde el inicio de su participación había dejado en claro que su permanencia en el programa dependía del bienestar de su madre.

Entre lágrimas, aseguró que priorizar a su familia era la decisión correcta y agradeció la oportunidad de haber formado parte de Gran Hermano: Generación Dorada, experiencia que definió como un honor.

Antes de abandonar la casa, la actriz preparó sus pertenencias y se despidió de cada uno de sus compañeros. Uno de los momentos más emotivos fue el abrazo con Yipio, con quien había construido una de las alianzas más fuertes dentro del reality.

Al retirarse por la puerta principal, Del Boca reiteró que su madre la necesitaba fuera de la casa y recordó que esa había sido la condición bajo la que aceptó participar del programa.

Cómo sigue Gran Hermano tras la salida de Andrea del Boca

Tras la despedida, el conductor Santiago del Moro confirmó que la salida de Andrea del Boca no tendrá reemplazo, por lo que la competencia continuará únicamente con los 17 participantes que permanecen dentro de la casa.

El conductor también explicó que, si bien en las próximas semanas podrían ingresar exjugadores o familiares para acompañar a los concursantes durante algunos días, ninguno de ellos competirá por el premio ni ocupará el lugar que dejó vacante la actriz.

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