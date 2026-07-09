Cristina Kirchner volverá a gozar de su pensión vitalicia

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) restablecerá el pago de la pensión vitalicia a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en estricto cumplimiento de una medida cautelar dictada por la Justicia. De este modo, la ex mandataria volverá a percibir un monto bruto mensual de $15.683.154,06. A pesar de acatar la orden judicial vigente, el Gobierno nacional mantiene abierta la disputa legal y ya interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para que revise y deje sin efecto de forma definitiva este beneficio provisional.
La Casa Rosada ratificó que su estrategia jurídica no ha cambiado desde que resolvió dar de bajas las asignaciones especiales de la ex jefa de Estado. Desde el Poder Ejecutivo sostienen firmemente que la condena por corrupción en la causa Vialidad resulta incompatible con la continuidad de una pensión de privilegio, la cual está diseñada exclusivamente para quienes ejercieron la Presidencia de la Nación con honorabilidad. Mientras el máximo tribunal resuelve el fondo de la controversia, el organismo provisional procederá con la liquidación formal del haber bajo las normativas actuales.
Los haberes mensuales estarán sujetos a los descuentos previstos por la legislación vigente, incorporando además una penalidad financiera interna de alto impacto. La liquidación aprobada por la Anses incluyó una retención mensual equivalente al 20% del haber neto —lo que representa una quita de $3.136.630,81— destinada al recupero de los fondos que el Estado considera percibidos indebidamente por la ex mandataria.
Según consta en la documentación oficial del expediente, dicho descuento se ejecutará de forma ininterrumpida todos los meses hasta completar un monto de recupero total fijado en $660.052.338,87.