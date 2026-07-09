Cristina Kirchner volverá a gozar de su pensión vitalicia

La Casa Rosada ratificó que su estrategia jurídica no ha cambiado desde que resolvió dar de bajas las asignaciones especiales de la ex jefa de Estado. Desde el Poder Ejecutivo sostienen firmemente que la condena por corrupción en la causa Vialidad resulta incompatible con la continuidad de una pensión de privilegio, la cual está diseñada exclusivamente para quienes ejercieron la Presidencia de la Nación con honorabilidad. Mientras el máximo tribunal resuelve el fondo de la controversia, el organismo provisional procederá con la liquidación formal del haber bajo las normativas actuales.