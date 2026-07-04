Política

Cristina Kirchner, entre la pensión y el decomiso

Anses deberá reanudar el pago del beneficio mientras continúa la disputa por sus bienes.

Cristina Kirchner, entre la pensión y el decomiso
Hace 2 Hs

La Cámara Federal de la Seguridad Social intimó a la Anses a restablecer, de manera provisoria, la pensión por viudez que percibía Cristina Fernández de Kirchner tras la muerte del ex presidente Néstor Kirchner. El organismo previsional tendrá un plazo de 10 días para cumplir con la medida mientras continúa el proceso judicial que definirá si la suspensión del beneficio fue ajustada a derecho.

La resolución, que quedó firme a fines de junio de este año, dispone que la ex mandataria vuelva a percibir una prestación mensual cercana a los $15,3 millones. La decisión no contempla el pago de haberes retroactivos.

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La jueza Karina Alonso Candis fue quien intimó al organismo previsional a cumplir la medida cautelar que había sido concedida en febrero por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social. En consecuencia, la Anses deberá rehabilitar el pago mientras se resuelve el fondo de la controversia.

Desde el Gobierno nacional señalaron que acatarán la resolución judicial, aunque recordaron que la Anses mantiene vigente un recurso de queja ante la Corte Suprema con el objetivo de revertir la medida cautelar que benefició a la exvicepresidenta. Antes de avanzar con la restitución del beneficio, el organismo previsional había solicitado que Cristina Kirchner presentara una caución real, es decir, una garantía respaldada por bienes o activos patrimoniales.

Disputa por bienes

Mientras tanto, la defensa de Cristina Kirchner volvió a recurrir a la Corte Suprema para intentar frenar el avance del decomiso de sus bienes en la causa Vialidad. Un día después de que el máximo tribunal dejara firme la actualización del monto que deberán devolver los condenados, la ex presidenta y el empresario Lázaro Báez presentaron recursos de queja con el objetivo de demorar la ejecución sobre sus patrimonios.

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La Corte confirmó que el decomiso asciende a casi $685.000 millones y rechazó los planteos de nulidad formulados por ambos. Con esa decisión quedó definido el monto que deberán afrontar los condenados, aunque todavía resta avanzar en la etapa de ejecución de los bienes alcanzados por la sentencia.

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La estrategia de la ex mandataria fue impulsada por su abogado, Carlos Beraldi, quien también busca impedir que el decomiso alcance a bienes de Máximo y Florencia Kirchner. En ese planteo sostuvo que durante el proceso no se produjo ninguna prueba que permita afirmar que el patrimonio de ambos sea producto o consecuencia de los delitos investigados. Si el decomiso avanza, Cristina Kirchner perdería alrededor de 20 propiedades, entre ellas el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

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