Cristina Kirchner, entre la pensión y el decomiso

La estrategia de la ex mandataria fue impulsada por su abogado, Carlos Beraldi, quien también busca impedir que el decomiso alcance a bienes de Máximo y Florencia Kirchner. En ese planteo sostuvo que durante el proceso no se produjo ninguna prueba que permita afirmar que el patrimonio de ambos sea producto o consecuencia de los delitos investigados. Si el decomiso avanza, Cristina Kirchner perdería alrededor de 20 propiedades, entre ellas el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.