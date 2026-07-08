En Vivo Política

Vigilia del 9 de Julio: seguí EN VIVO el chat de periodistas de LA GACETA

Vigilia del 9 de Julio: seguí EN VIVO el chat de periodistas de LA GACETA

Las conversaciones de los columnistas y especialistas en política se extenderá durante la visita del presidente Javier Milei a Tucumán.

Hace 3 Min
20:40 hs
Matías Argañaraz

Matías Argañaraz

Periodista de LA GACETA

Diego: te cuento que, por el momento, se permite el acceso de tucumanos y de turistas a no menos de 50 metros de la Casa Histórica. El vallado se encuentra en la esquina de Congreso y Crisóstomo Álvarez. A partir de las 22, la restricción se trasladará a 24 de Septiembre y Congreso.

20:38 hs
Diego Araoz

Diego Araoz

Jefe sección Fotografía

Así luce en este momento la fachada de la Casa Histórica

Diego Araoz
20:37 hs
Luis Maria Ruiz

Luis Maria Ruiz

Periodista especializado en Política

Durante la tarde comenzaron a llegar a Tucumán las autoridades de otros distritos invitadas a la vigilia en la Casa Histórica. Entre los primeros estuvo el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. Los encargados de recibirlo en el aeropuerto Benjamín Matienzo fueron los ministros Marcelo Nazur (Obras Públicas), Luis Medina Ruiz (Salud) y Susana Montaldo (Educación). Además de transmitir el saludo del gobernador Jaldo, los funcionarios locales le entregaron a Orrego una caja con obsequios institucionales.

Luis Maria Ruiz
20:34 hs
Marcelo Aguaysol

Marcelo Aguaysol

Columnista y editor

El Ente Nacional de Comunicación informó que esta noche habrá cadena nacional desde la Casa Histórica: desde "el día 8 de julio desde las 23.58 hasta la 01.15 del día jueves 9 de julio de 2026".

20:31 hs
Ariane Armas

Ariane Armas

Periodista de LA GACETA

Para descontracturar en medio de tanta tensión política, podemos aportar otro dato de color y mencionar que el clima hizo su aporte hoy. Aunque el termómetro llegó sólo a 18 grados, el sol de la siesta cayó de lleno sobre la plaza y volvió la tarde mucho más amable. No hizo falta buscar demasiado abrigo. Los rayos acompañaron desde el inicio una celebración pensada para que familias, turistas y tucumanos vivan la víspera del Día de la Independencia al aire libre. La noche está más fresca pero el calor lo pone la gente en una plaza Independencia que aplaude a sus artistas locales mientras espera a El Chaqueño Palavecino, Sergio Galleguillo y La Beriso.

20:30 hs
Bárbara Nieva

Bárbara Nieva

Periodista especializada en Política

En la autopista Juan Domingo Perón, camino al aeropuerto Benjamín Matienzo, ya se nota el despliegue policial para la visita de las autoridades nacionales. Se ven móviles de la Policía Federal y de la Policía de la Provincia

Bárbara Nieva
20:27 hs
Osvaldo Ripoll

Osvaldo Ripoll

Fotógrafo de LA GACETA

Buenas noches. Así luce ahora 25 de Mayo al 100, casi San Martín.

Osvaldo Ripoll
20:26 hs
Diego Araoz

Diego Araoz

Jefe sección Fotografía

La Plaza Independencia poco a poco se va colmando de público para disfrutar del programa de la vigilia

Diego Araoz
20:24 hs
Gustavo Rodríguez

Gustavo Rodríguez

Editor de Policiales de LA GACETA

Agrupaciones que habían organizado actos de repudio por la visita presidencial denunciaron que estaban siendo hostigadas por la gran cantidad de policías desplegados en los lugares donde se realizan estas manifestaciones.

Voceros de la fuerza negaron esa versión y aseguraron que se trata únicamente de un operativo preventivo destinado a garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las actividades programadas.

Vecinos de barrio Sur también manifestaron su sorpresa por la importante presencia policial en la zona.

20:22 hs
Marcelo Aguaysol

Marcelo Aguaysol

Columnista y editor

¿Por qué es importante la foto de Milei con los gobernadores? El Gobierno necesita enviarle mensajes al mercado de que la institucionalidad sigue firme y que, con ese criterio, pueden avanzar las reformas estructurales que se han planteado al iniciar la gestión (laboral, fiscal y previsional).

20:20 hs
Indalecio Sánchez

Indalecio Sánchez

Editor de Política

José, esa decisión también provocó suspicacias respecto de los cuidados que deberá tener el gobernador entre los saludos y fotos con Javier Milei y con Victoria Villarruel. Hoy Osvaldo Jaldo rinde un examen difícil en el rubro "equilibrista".

20:19 hs
Martín Soto

Martín Soto

Periodista especializado en Política

Sí, José. Está previsto que esté acompañada por autoridades locales durante su estadía en la provincia, que se extenderá hasta mañana a la noche. Posiblemente sea acompañada por las senadoras Ávila y Mendoza, con quienes mantiene una buena relación en la Cámara Alta.

20:14 hs
José Názaro

José Názaro

Secretario de Redacción

Tengo entendido, Martín, que el gobernador le encargó a miembros de su gabinete, entre ellos el ministro de Economía, Daniel Abad, que acompañen a la vicepresidenta durante su presencia en la Casa Histórica.

20:11 hs
Martín Soto

Martín Soto

Periodista especializado en Política

Buenas tardes

Aunque vendrán por vías distintas, al parecer el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel podrían coincidir antes de la Casa Histórica. La presidenta del Senado viene en un vuelo comercial que debía llegar a las 20.30, pero se reprogramó su arribo para las 22. A esa misma hora está previsto que arribe el jefe de Estado con la comitiva oficial.

Ambos serían recibidos por separado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo.

20:02 hs
Gustavo Rodríguez

Gustavo Rodríguez

Editor de Policiales de LA GACETA

Buenas noches. Les cuento que más de 2.000 policías fueron movilizados por la visita del presidente Javier Milei. Uniformados de toda la provincia están afectados al megaoperativo de seguridad, que comenzó a las 18 y se extenderá hasta mañana, cuando concluyan los actos.

Los cuerpos de Infantería de todas las unidades regionales serán los encargados de custodiar el recorrido que realizará el jefe de Estado desde el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo hasta el hotel Sheraton y, posteriormente, hacia la Casa Histórica.

Por su parte, efectivos del Distrito Urbano y de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos (la ex Brigada de Investigaciones) tendrán a su cargo el control de la plaza Independencia y sus alrededores.

19:59 hs
Ariane Armas

Ariane Armas

Periodista de LA GACETA

Tal cual, Diego. Los cortes de calles complicaron desde temprano el tránsito pero eso también puso otro color en el microcentro que ya parecía haber entrado en modo Fiesta Patria. Por las veredas circulaba una verdadera "fuga de chinas y paisanos". A los integrantes de los ballets se sumaban decenas de chicos que salían de los actos escolares junto a sus familias. Vestidos floreados, bombachas de campo, boinas, pañuelos, alpargatas y ponchos se mezclaban en el paisaje

19:57 hs
Diego Araoz

Diego Araoz

Jefe sección Fotografía

Buenas noches a todos. Se hace difícil llegar al centro. Ya hay cortes en calle Maipú.

Diego Araoz
19:56 hs
Marcelo Aguaysol

Marcelo Aguaysol

Columnista y editor

Buena jornada. La atención política e institucional se concentrará en el Sheraton Hotel Tucumán. El gobernador anfitrión, Osvaldo Jaldo, llegará entre las 21.30 y 22 para reunirse con sus pares de otras provincias que viajaron para participar de los actos patrios. Si hay tiempo, es posible que se reúnan con el ministro del Interior, Diego Santilli.

19:55 hs
José Názaro

José Názaro

Secretario de Redacción

En este momento, un equipo periodístico se encuentra en el aeropuerto Benjamín Matienzo a la espera de la llegada de la vicepresidenta Victoria Villarruel. El arribo del vuelo de línea que la trae está prevista para las 20.30. Su presencia en la vigilia eleva el interés político del acto, ya que se reencontrará con el presidente Javier Milei, de quien está distanciado. Ocurrió lo mismo en Rosario, durante la celebración por el Día de la Bandera. Seguramente la distancia y la indiferencia marcarán el ambiente.

19:54 hs
Ariane Armas

Ariane Armas

Periodista de LA GACETA

Aquí la fiesta arrancó a las 14.30, tal como estaba previsto. Los primeros en apropiarse del escenario fueron los ballets folclóricos, que inauguraron la celebración con zapateos, pañuelos al viento y vestidos que comenzaron a teñir de tradición la capital tucumana a 210 años de la Declaración de la Independencia.

19:53 hs
Ariane Armas

Ariane Armas

Periodista de LA GACETA

Buenas noches a todos. Junto a Osvaldo Ripoll estamos desde la plaza Independencia, que volvió a vestirse de celeste y blanco para ser el gran escenario de la Patria, con música en vivo y artistas de primer nivel.

19:48 hs
José Názaro

José Názaro

Secretario de Redacción

Bienvenidos a este espacio en el que vamos a transitar juntos la vigilia por el Día de la Independencia. El objetivo de esta conversación es compartir con ustedes las miradas, los datos y las interpretaciones de los periodistas de LA GACETA que esta noche cubrirán el acto político en la Casa Histórica, y las actividades artísticas en la plaza Independencia y en el teatro San Martín. Espero que nos acompañen.
Temas Osvaldo JaldoJavier MileiVictoria Villarruel
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Archivaron la denuncia penal contra la Junta Electoral de la UNT por la suspensión de la elección del rector

Archivaron la denuncia penal contra la Junta Electoral de la UNT por la suspensión de la elección del rector

Caso Adorni: la dueña de la casa confirmó el pago de U$S12.000 por el alquiler de la madre del exfuncionario

"Caso Adorni": la dueña de la casa confirmó el pago de U$S12.000 por el alquiler de la madre del exfuncionario

Video: el tenso cruce entre Lionel Scaloni y Hossam Hassan tras el Argentina-Egipto por el Mundial 2026

Video: el tenso cruce entre Lionel Scaloni y Hossam Hassan tras el Argentina-Egipto por el Mundial 2026

Desde las 14.30, Tucumán celebra la Fiesta Patria con El Chaqueño, Galleguillo y La Beriso

Desde las 14.30, Tucumán celebra la Fiesta Patria con El Chaqueño, Galleguillo y La Beriso

Regino Amado: Victoria Villarruel llegará a Tucumán en un vuelo distinto al del Presidente y tendrá su propia comitiva

Regino Amado: "Victoria Villarruel llegará a Tucumán en un vuelo distinto al del Presidente y tendrá su propia comitiva"

9 de Julio en Tucumán: las actividades oficiales por el 210° Aniversario de la Independencia

9 de Julio en Tucumán: las actividades oficiales por el 210° Aniversario de la Independencia

Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

El Gobierno nacional avanza con un proyecto de “cierre” del Estado, como en Estados Unidos

El Gobierno nacional avanza con un proyecto de “cierre” del Estado, como en Estados Unidos

Comentarios