Vigilia del 9 de Julio: seguí EN VIVO el chat de periodistas de LA GACETA

20:24 hs

Gustavo Rodríguez Editor de Policiales de LA GACETA

Agrupaciones que habían organizado actos de repudio por la visita presidencial denunciaron que estaban siendo hostigadas por la gran cantidad de policías desplegados en los lugares donde se realizan estas manifestaciones.

Voceros de la fuerza negaron esa versión y aseguraron que se trata únicamente de un operativo preventivo destinado a garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las actividades programadas.

Vecinos de barrio Sur también manifestaron su sorpresa por la importante presencia policial en la zona.