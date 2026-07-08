Vigilia del 9 de Julio: seguí EN VIVO el chat de periodistas de LA GACETA

Diego: te cuento que, por el momento, se permite el acceso de tucumanos y de turistas a no menos de 50 metros de la Casa Histórica. El vallado se encuentra en la esquina de Congreso y Crisóstomo Álvarez. A partir de las 22, la restricción se trasladará a 24 de Septiembre y Congreso.
Así luce en este momento la fachada de la Casa Histórica
Durante la tarde comenzaron a llegar a Tucumán las autoridades de otros distritos invitadas a la vigilia en la Casa Histórica. Entre los primeros estuvo el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. Los encargados de recibirlo en el aeropuerto Benjamín Matienzo fueron los ministros Marcelo Nazur (Obras Públicas), Luis Medina Ruiz (Salud) y Susana Montaldo (Educación). Además de transmitir el saludo del gobernador Jaldo, los funcionarios locales le entregaron a Orrego una caja con obsequios institucionales.
El Ente Nacional de Comunicación informó que esta noche habrá cadena nacional desde la Casa Histórica: desde "el día 8 de julio desde las 23.58 hasta la 01.15 del día jueves 9 de julio de 2026".
Para descontracturar en medio de tanta tensión política, podemos aportar otro dato de color y mencionar que el clima hizo su aporte hoy. Aunque el termómetro llegó sólo a 18 grados, el sol de la siesta cayó de lleno sobre la plaza y volvió la tarde mucho más amable. No hizo falta buscar demasiado abrigo. Los rayos acompañaron desde el inicio una celebración pensada para que familias, turistas y tucumanos vivan la víspera del Día de la Independencia al aire libre. La noche está más fresca pero el calor lo pone la gente en una plaza Independencia que aplaude a sus artistas locales mientras espera a El Chaqueño Palavecino, Sergio Galleguillo y La Beriso.
En la autopista Juan Domingo Perón, camino al aeropuerto Benjamín Matienzo, ya se nota el despliegue policial para la visita de las autoridades nacionales. Se ven móviles de la Policía Federal y de la Policía de la Provincia
Buenas noches. Así luce ahora 25 de Mayo al 100, casi San Martín.
La Plaza Independencia poco a poco se va colmando de público para disfrutar del programa de la vigilia
Agrupaciones que habían organizado actos de repudio por la visita presidencial denunciaron que estaban siendo hostigadas por la gran cantidad de policías desplegados en los lugares donde se realizan estas manifestaciones.
Voceros de la fuerza negaron esa versión y aseguraron que se trata únicamente de un operativo preventivo destinado a garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las actividades programadas.
Vecinos de barrio Sur también manifestaron su sorpresa por la importante presencia policial en la zona.
¿Por qué es importante la foto de Milei con los gobernadores? El Gobierno necesita enviarle mensajes al mercado de que la institucionalidad sigue firme y que, con ese criterio, pueden avanzar las reformas estructurales que se han planteado al iniciar la gestión (laboral, fiscal y previsional).
José, esa decisión también provocó suspicacias respecto de los cuidados que deberá tener el gobernador entre los saludos y fotos con Javier Milei y con Victoria Villarruel. Hoy Osvaldo Jaldo rinde un examen difícil en el rubro "equilibrista".
Sí, José. Está previsto que esté acompañada por autoridades locales durante su estadía en la provincia, que se extenderá hasta mañana a la noche. Posiblemente sea acompañada por las senadoras Ávila y Mendoza, con quienes mantiene una buena relación en la Cámara Alta.
Tengo entendido, Martín, que el gobernador le encargó a miembros de su gabinete, entre ellos el ministro de Economía, Daniel Abad, que acompañen a la vicepresidenta durante su presencia en la Casa Histórica.
Buenas tardes
Aunque vendrán por vías distintas, al parecer el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel podrían coincidir antes de la Casa Histórica. La presidenta del Senado viene en un vuelo comercial que debía llegar a las 20.30, pero se reprogramó su arribo para las 22. A esa misma hora está previsto que arribe el jefe de Estado con la comitiva oficial.
Ambos serían recibidos por separado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo.
Buenas noches. Les cuento que más de 2.000 policías fueron movilizados por la visita del presidente Javier Milei. Uniformados de toda la provincia están afectados al megaoperativo de seguridad, que comenzó a las 18 y se extenderá hasta mañana, cuando concluyan los actos.
Los cuerpos de Infantería de todas las unidades regionales serán los encargados de custodiar el recorrido que realizará el jefe de Estado desde el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo hasta el hotel Sheraton y, posteriormente, hacia la Casa Histórica.
Por su parte, efectivos del Distrito Urbano y de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos (la ex Brigada de Investigaciones) tendrán a su cargo el control de la plaza Independencia y sus alrededores.
Tal cual, Diego. Los cortes de calles complicaron desde temprano el tránsito pero eso también puso otro color en el microcentro que ya parecía haber entrado en modo Fiesta Patria. Por las veredas circulaba una verdadera "fuga de chinas y paisanos". A los integrantes de los ballets se sumaban decenas de chicos que salían de los actos escolares junto a sus familias. Vestidos floreados, bombachas de campo, boinas, pañuelos, alpargatas y ponchos se mezclaban en el paisaje
Buenas noches a todos. Se hace difícil llegar al centro. Ya hay cortes en calle Maipú.
Buena jornada. La atención política e institucional se concentrará en el Sheraton Hotel Tucumán. El gobernador anfitrión, Osvaldo Jaldo, llegará entre las 21.30 y 22 para reunirse con sus pares de otras provincias que viajaron para participar de los actos patrios. Si hay tiempo, es posible que se reúnan con el ministro del Interior, Diego Santilli.
En este momento, un equipo periodístico se encuentra en el aeropuerto Benjamín Matienzo a la espera de la llegada de la vicepresidenta Victoria Villarruel. El arribo del vuelo de línea que la trae está prevista para las 20.30. Su presencia en la vigilia eleva el interés político del acto, ya que se reencontrará con el presidente Javier Milei, de quien está distanciado. Ocurrió lo mismo en Rosario, durante la celebración por el Día de la Bandera. Seguramente la distancia y la indiferencia marcarán el ambiente.
Aquí la fiesta arrancó a las 14.30, tal como estaba previsto. Los primeros en apropiarse del escenario fueron los ballets folclóricos, que inauguraron la celebración con zapateos, pañuelos al viento y vestidos que comenzaron a teñir de tradición la capital tucumana a 210 años de la Declaración de la Independencia.
Buenas noches a todos. Junto a Osvaldo Ripoll estamos desde la plaza Independencia, que volvió a vestirse de celeste y blanco para ser el gran escenario de la Patria, con música en vivo y artistas de primer nivel.
Bienvenidos a este espacio en el que vamos a transitar juntos la vigilia por el Día de la Independencia. El objetivo de esta conversación es compartir con ustedes las miradas, los datos y las interpretaciones de los periodistas de LA GACETA que esta noche cubrirán el acto político en la Casa Histórica, y las actividades artísticas en la plaza Independencia y en el teatro San Martín. Espero que nos acompañen.