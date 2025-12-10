Quién es Evelyn Botto, la nueva novia de Fede Bal: todo sobre la pareja del momento

Evelyn Botto es el nombre de la mujer que logró conquistar a uno de los hombres con más historial amoroso de la farándula argentina, Fede Bal. Las redes sociales se hicieron eco del anuncio y las aguas se dividieron entre quienes apoyaron la pareja, quienes la cuestionaron y quienes le advirtieron a la conductora por el pasado de Bal.