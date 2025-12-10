Quién es Evelyn Botto, la nueva novia de Fede Bal: todo sobre la pareja del momento

Evelyn Botto es el nombre de la mujer que logró conquistar a uno de los hombres con más historial amoroso de la farándula argentina, Fede Bal. Las redes sociales se hicieron eco del anuncio y las aguas se dividieron entre quienes apoyaron la pareja, quienes la cuestionaron y quienes le advirtieron a la conductora por el pasado de Bal.
La influencer y actriz finalmente puso fin al misterio: está de novia. La confirmación llegó de la manera menos esperada y en el escenario donde la actriz suele mostrarse más auténtica: el vivo de Tapados de Laburo, el programa que conduce en OLGA.
La confirmación de Evelyn Botto, la nueva novia de Fede Bal
Todo comenzó cuando Botto contaba, entre risas, una anécdota relacionada con su costumbre de hablar dormida. Su compañero de mesa, Nacho Elizalde, le preguntó cómo se había enterado del episodio. Entonces, antes de decir palabra, su sonrisa la delató. “Pero mirá mi cara de tarada, no lo puedo disimular. Me lo contó un chico con el que estoy saliendo”, lanzó sin filtro.
La conversación siguió su curso hasta que Luli González fue más directa: “¿Es Fede Bal?”. Y ahí, sin escapatoria posible, llegó el momento del sincericidio: “Es mi novio, sí”, admitió Evelyn, mientras el estudio estallaba en aplausos, abrazos y un cántico improvisado de “¡está de novia, está de novia!”.
La reacción de Fede Bal al confirmar el noviazgo con Evelyn Botto
Consciente de que su mensaje sonaría en la emisión, el hijo de Carmen Barbieri contestó con el sentido del humor que lo caracteriza: “Vi un audio de 22 segundos y exclamé ‘¡Estás en vivo, lo envías mientras compartes con ellos (Nacho Elizalde, Paula Chaves y Luli Fernández)!’”. Después, se dirigió al equipo de la radio para saludar: “¿Cómo están? ¿Todo bien? Un beso a todos”, demostrando su familiaridad con el grupo.
Para concluir, el conductor radial respaldó la decisión de su pareja y se mostró de acuerdo en que el momento era oportuno para revelar su nuevo estado sentimental. “Bueno, qué bien. Qué bien que lo contaste, resulta muy acertado. Ya es tiempo, la etapa se cerró. Que lo sepa el mundo, eso es lo importante”, afirmó, dando su aprobación pública al anuncio.