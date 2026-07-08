“Para el laburante se hace muy difícil”: los precios para seguir a la Selección aumentaron hasta un 252% respecto del Mundial pasado

Zanoni explica que detrás de esas variaciones está el sistema de precios dinámicos, una de las características de este Mundial: los valores no son fijos, sino que pueden cambiar de acuerdo con la cantidad de entradas disponibles y el número de personas que intentan comprarlas. Si quedan menos tickets y aumenta la demanda, el sistema sube los precios; pero el proceso puede darse a la inversa si miles de entradas vuelven a ponerse a la venta. Así, una clasificación, una eliminación o un cambio brusco en la cantidad de tickets disponibles puede hacer que los valores suban o bajen miles de dólares en cuestión de horas.