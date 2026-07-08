Seguridad

Investigan la muerte de una mujer de 64 años en barrio El Bosque: su hermano quedó internado

Un audio enviado a un familiar desencadenó el hallazgo en una vivienda de calle España al 1.500. El presunto autor, de 61 años, fue trasladado con signos vitales al hospital Padilla.

Investigan la muerte de una mujer de 64 años en la capital tucumana.
Investigan la muerte de una mujer de 64 años en la capital tucumana.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán investiga a un hombre por el presunto homicidio de su hermana de 64 años, hallada sin vida este miércoles en su casa tras un aviso familiar.
  • El hallazgo ocurrió luego de que un familiar denunciara un audio de WhatsApp donde el sospechoso confesaba el crimen e intentaba suicidarse. El hombre quedó internado.
  • La Fiscalía caratuló la causa como presunto homicidio agravado por el vínculo, mientras los peritos y la policía avanzan en la investigación para esclarecer el hecho.
Resumen generado con IA

La Justicia investiga un presunto homicidio agravado por el vínculo ocurrido este miércoles en una vivienda ubicada sobre calle España al 1.500, en la capital tucumana.

Como consecuencia del hecho, una mujer de 64 años fue hallada sin vida, mientras que un hombre de 61 años fue encontrado con signos vitales y trasladado de urgencia al Hospital Padilla.

De acuerdo con el informe preliminar, un familiar se presentó en una dependencia policial para informar que había recibido un audio de WhatsApp enviado por el hombre. En ese mensaje, según la denuncia, manifestaba que había "cometido una macana" al quitarle la vida a su hermana y que luego intentaría ahorcarse.

Tras recibir el aviso, efectivos policiales se dirigieron de inmediato al domicilio para verificar la situación. Al arribar al lugar, constataron el fallecimiento de la mujer, mientras que el hombre aún presentaba signos vitales, por lo que fue asistido y derivado al Hospital Padilla.

Intervención de la Fiscalía

El hecho fue comunicado a la Unidad Fiscal de Homicidios. Según el parte oficial, el auxiliar fiscal Luis Macedo tomó conocimiento de la situación y, por disposición del fiscal Pedro Gallo, se ordenó la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y de la División Homicidios de la Policía de Tucumán.

La causa fue caratulada de manera provisoria como "presunto homicidio agravado por el vínculo", mientras continúan las tareas investigativas para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánPolicía de TucumánWhatsApp
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina
1

Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

Investigan una estafa piramidal en Tucumán por más de $500 millones
2

Investigan una estafa piramidal en Tucumán por más de $500 millones

Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda
3

Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda

Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor y son seis los procesados
4

Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor y son seis los procesados

Video: el tenso cruce entre Lionel Scaloni y Hossam Hassan tras el Argentina-Egipto por el Mundial 2026
5

Video: el tenso cruce entre Lionel Scaloni y Hossam Hassan tras el Argentina-Egipto por el Mundial 2026

Ranking notas premium
Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados
1

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras
2

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Jaldo también patea con la derecha
3

Jaldo también patea con la derecha

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027
4

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027

Las garras narco que corrompen personas e instituciones
5

Las garras narco que corrompen personas e instituciones

Más Noticias
Qué se sabe de los dos policías heridos durante los incidentes en la plaza Independencia durante los festejos por Argentina

Qué se sabe de los dos policías heridos durante los incidentes en la plaza Independencia durante los festejos por Argentina

Vigilia por el 9 de Julio: cómo son los cortes de tránsito y el operativo con más de 2.000 policías

Vigilia por el 9 de Julio: cómo son los cortes de tránsito y el operativo con más de 2.000 policías

Disturbios en Tucumán: Los inadaptados estos quieren sentirse más importantes que Messi, dijo Girvau

Disturbios en Tucumán: "Los inadaptados estos quieren sentirse más importantes que Messi", dijo Girvau

Tragedia en Cañuelas: quién era el vecino asesinado durante los festejos de la Selección

Tragedia en Cañuelas: quién era el vecino asesinado durante los festejos de la Selección

Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor y son seis los procesados

Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor y son seis los procesados

Separaron a dos comisarios de la Policía Federal por el caso de coimas

Separaron a dos comisarios de la Policía Federal por el caso de coimas

Investigan una estafa piramidal en Tucumán por más de $500 millones

Investigan una estafa piramidal en Tucumán por más de $500 millones

Comentarios