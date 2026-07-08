Investigan la muerte de una mujer de 64 años en barrio El Bosque: su hermano quedó internado

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán investiga a un hombre por el presunto homicidio de su hermana de 64 años, hallada sin vida este miércoles en su casa tras un aviso familiar.
- El hallazgo ocurrió luego de que un familiar denunciara un audio de WhatsApp donde el sospechoso confesaba el crimen e intentaba suicidarse. El hombre quedó internado.
- La Fiscalía caratuló la causa como presunto homicidio agravado por el vínculo, mientras los peritos y la policía avanzan en la investigación para esclarecer el hecho.
La Justicia investiga un presunto homicidio agravado por el vínculo ocurrido este miércoles en una vivienda ubicada sobre calle España al 1.500, en la capital tucumana.
Como consecuencia del hecho, una mujer de 64 años fue hallada sin vida, mientras que un hombre de 61 años fue encontrado con signos vitales y trasladado de urgencia al Hospital Padilla.
De acuerdo con el informe preliminar, un familiar se presentó en una dependencia policial para informar que había recibido un audio de WhatsApp enviado por el hombre. En ese mensaje, según la denuncia, manifestaba que había "cometido una macana" al quitarle la vida a su hermana y que luego intentaría ahorcarse.
Tras recibir el aviso, efectivos policiales se dirigieron de inmediato al domicilio para verificar la situación. Al arribar al lugar, constataron el fallecimiento de la mujer, mientras que el hombre aún presentaba signos vitales, por lo que fue asistido y derivado al Hospital Padilla.
Intervención de la Fiscalía
El hecho fue comunicado a la Unidad Fiscal de Homicidios. Según el parte oficial, el auxiliar fiscal Luis Macedo tomó conocimiento de la situación y, por disposición del fiscal Pedro Gallo, se ordenó la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y de la División Homicidios de la Policía de Tucumán.
La causa fue caratulada de manera provisoria como "presunto homicidio agravado por el vínculo", mientras continúan las tareas investigativas para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.