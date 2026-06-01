Dictan prisión preventiva para el acusado de matar a puñaladas a su hermano en la capital

Durante la audiencia, la fiscalía formuló cargos contra Walter Robledo por el delito de homicidio en calidad de autor y requirió su prisión preventiva por cuatro meses. El pedido se fundamentó en el peligro de fuga, el posible entorpecimiento de la investigación y la necesidad de avanzar con distintas medidas investigativas. El juez interviniente hizo lugar a los planteos de la acusación.