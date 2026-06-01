Seguridad

Dictan prisión preventiva para el acusado de matar a puñaladas a su hermano en la capital

El hombre, de 47 años, fue imputado por el homicidio ocurrido luego de una discusión en una vivienda de avenida Siria al 1900.

Peritos del Ministerio Público Fiscal trabajan en el lugar del hecho.
Peritos del Ministerio Público Fiscal trabajan en el lugar del hecho.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán dictó prisión preventiva para Walter Robledo, acusado de matar a puñaladas a su hermano Germán tras una discusión en la capital el pasado 30 de mayo.
  • El ataque ocurrió en una vivienda de avenida Siria tras una discusión. El acusado usó un cuchillo y causó heridas mortales a la víctima, quien falleció por un shock hipovolémico.
  • La medida de cuatro meses, dictada por riesgo de fuga, busca asegurar el proceso judicial mientras la Unidad Fiscal de Homicidios I avanza con la recolección de pruebas clave.
Resumen generado con IA

La Justicia tucumana ordenó la prisión preventiva por cuatro meses para Walter Adolfo Robledo, de 47 años, quien fue imputado por el homicidio de su hermano, Germán David Robledo, ocurrido el pasado 30 de mayo en la capital tucumana.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo. En una audiencia oficial, la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma solicitó la legalidad de la aprehensión, la formalización de la investigación y la imposición de medidas de coerción contra el acusado.

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Durante la audiencia, la fiscalía formuló cargos contra Walter Robledo por el delito de homicidio en calidad de autor y requirió su prisión preventiva por cuatro meses. El pedido se fundamentó en el peligro de fuga, el posible entorpecimiento de la investigación y la necesidad de avanzar con distintas medidas investigativas. El juez interviniente hizo lugar a los planteos de la acusación.

“Se trató de un hecho con características que lo hacen especialmente gravoso. El acusado actuó con total temeridad y tuvo una superioridad frente a la víctima, con quien tiene un parentesco de consanguineidad, ya que se valió de un cuchillo para causarle la muerte, aplicándole varias puñaladas”, sostuvo Brito Ledesma.

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Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el sábado 30 de mayo, alrededor de las 9.30, en una vivienda ubicada sobre avenida Siria al 1.900. Los hermanos mantenían una discusión, cuando Walter Adolfo Robledo tomó un cuchillo y le asestó varias puñaladas.

Las heridas provocaron la perforación de un pulmón y una lesión en el hígado. La víctima fue trasladada al hospital Avellaneda, donde falleció posteriormente a causa de un shock hipovolémico derivado de un traumatismo abierto de tórax.

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